Tag sieben in Südafrika war ein Auf und Ab der Gefühle! Tara und Filip reden aneinander vorbei und fassen eine schwerwiegende Entscheidung. Anouschka legt sich mal wieder mit dem gesamten Dschungelcamp an und die Prüfung läuft genauso, wie alle es erwartet haben.

Und dann sorgt auch noch ein Affe für Aufregung!

Unerwiderte Gefühle und große Enttäuschung bei Tara

Auch am siebten Tag im Dschungelcamp hat die schwer verliebte Tara immer noch keine Klarheit, wo sie bei Filip eigentlich steht. Vielleicht kann ihr ja „Prince Charming“-Kandidat Manuel helfen – zumindest weiß er sofort, worum es geht, wenn Tara den Mund öffnet: „Filip…“, ruft er und Tara erwidert: „Das leidige Thema…“. Na wenigstens merkt sie’s jetzt selbst! Die beiden besprechen, dass es das Beste wäre, wenn Tara noch einmal (aber wirklich nur noch dieses eine Mal) das Gespräch mit ihrem Schwarm sucht.

Doch leider läuft das wohl nicht ganz so, wie es sich die Österreicherin erhofft hat. Denn anstatt, dass sie und Filip sich gestehen, wie sehr sie sich mögen, endet ihr Gespräch in einer hitzigen Diskussion. „Ich komme mir blöd vor, ich will das gerne klären“, sagt sie zu Dating-Profi Filip. Der wiederum hat offenbar genug von dem ganzen Hin und Her und stellt ein für alle Mal klar: „Ich glaube, das passt einfach nicht. Du willst nach Amerika, hast du gesagt.“ Tara unterbricht ihn sofort: „Das sind offene Zukunftspläne. Vor ein paar Monaten wollte ich noch nach Ibiza ziehen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sich bei dir was geändert hat?“

Oh no: Wer serviert hier wen ab? Bild: RTL

Filip versteht (mal wieder) nicht so recht, wo er da hineingeraten ist: „Ich weiß nicht, was du dachtest, wie weit das war. Wir sind in keiner Beziehung. Ich glaube, dass wir zu verschieden sind.“ Oh nein, das sitzt! Tara kann kaum noch etwas sagen – da ergreift Filip wieder das Wort: „Du hast dich da viel zu sehr in etwas reingesteigert!“ DAS hätte er mal lieber nicht sagen sollen, denn jetzt verliert auch Tara die Geduld. „Wieso ich? Und DU glaubst jetzt, DU hast mich jetzt abserviert und ich bin jetzt traurig!“ Dann bringt es der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat auf den Punkt: „Tara, du tust gerade so, als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären…“ Und damit ist für Tara auch alles gesagt und sie rauscht ab. Ist das jetzt etwa das Ende der Dschungel-Romanze?

Anouschka bekommt Denkzettel

Anouschka eckt bei den anderen Stars immer mehr an. Diskussionen ums Essen, die Nachtwache und ihre ständigen Nörgeleien nerven alle. Heute ist es Tara, die sowieso schon ziemlich mies gelaunt ist, die genug von der Schauspielerin hat: „Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Sie, die den ganzen Tag nur rummeckert, Starallüren an den Tag legt und hundertmal das Bett wechseln will – sie glaubt, sie wäre die Königin des Dschungels.“ Dann erlaubt sich Anouschka auch noch, das tragische Liebesdrama mit Filip als „Theater“ und „alles nur gespielt“ zu bezeichnen. An dieser Stelle ein Hinweis: Leg dich nicht mit Tara an! Weder im Dschungelcamp, noch sonst wo!

Denn was folgt, sind Schimpftiraden, die charmanter und zugegeben auch nicht typischer für eine Österreicherin hätten sein können: „Geh Scheiß’n!“ – und das war noch eines der harmlosen Dinge, die nach einer Woche Dschungel einfach mal aus Tara rausmussten. Apropos: Anouschka wird in dieser Folge wirklich nicht verschont, denn dann passiert, was alle Camper schon befürchtet haben: Affen-Kot von oben! Und das auf Anouschka! „Oh, nein. Jetzt hat mir einer hier drauf gekackt“, ruft sie und zeigt auf einen braunen Fleck an ihrem Oberarm. Die anderen Stars können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Hat die Richtige erwischt“, flüstert Tara schadenfroh.

Jasmin sagt daraufhin weise: „Zum Glück waren es keine Elefanten!“ Ähm, ja…

Jap, das ist Affen-Kot auf Anouschkas Arm. Bild: RTL

Chaos, Gezicke und 0 Sterne in der Dschungelprüfung

Was wäre das Dschungelcamp ohne die wohl schwerste und gleichzeitig auch lustigste Prüfung der Show? Und natürlich mussten die drei Camperinnen antreten, die am wenigsten miteinander – oder besser gesagt, mit Anouschka auskommen! Denn neben der Schauspielerin sind auch Linda und Jasmin dran. Ihre Aufgabe: Sie müssen ein Auto durch einen Parcours manövrieren und dabei Sterne einsammeln. Einziger Haken: Jeder übernimmt eine Aufgabe.

Jasmin, durch eine blickdichte Brille blind, steuert das Auto. Anouschka, durch Kopfhörer gehörlos, nimmt auf dem Beifahrerplatz – der entgegen der Fahrtrichtung montiert ist – Platz. Nur Linda, die stumm bleiben muss, kann sehen, wohin die Fahrt geht. Zwölf Minuten hat das Trio-Infernale Zeit, um bis zu zehn Sterne zu ergattern. Chaos und Zickereien sind hier vorprogrammiert! Hut ab, dass Linda sich so lange beherrschen konnte, ohne dass sie sich aufregt. Doch spätestens dann, als die Zeit abgelaufen ist und alle Sterne verloren waren, platzt es aus ihr raus: „Anouschka, das kommt daher, weil du nie zuhörst!“ brüllt Linda.

Das nimmt kein gutes Ende… Bild: RTL / Stefan Menne

Auch heute wartet wieder eine Gruppenprüfung auf die Stars. Die „IBES“-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkünden, wen die Zuschauerinnen und Zuschauer gewählt haben. Sagen wir es gemeinsam: LINDA! (Wieso eigentlich? So schlecht schlägt sie sich auch wieder nicht…). Und dazu auch noch ihre Nicht-BFF Anouschka und deren Nicht-BFF Tina Ruland. Na das kann ja was werden!

Schaffen Linda, Anouschka und Tina heute mehr als 0 Sterne? Auf jeden Fall! Nein, niemals…

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.