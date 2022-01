Wir sind ja sowas von bereit für die ersten Frühlingsgefühle, auch wenn der Kalender immer noch Jänner schreibt. Drei Sternzeichen-Paare finden in nächster Zeit zueinander und lasst euch eines gesagt sein: Besser könnte es gar nicht laufen!

Auf einige Glückliche wartet 2022 die große Liebe!

Wassermann & Widder

Bereit für eine filmreife Romanze? Hoffentlich schon, denn dieses Jahr hält so einige romantische Momente für dieses Sternzeichen-Paar bereit. Der chaotisch-liebenswürdige Wassermann trifft schon sehr bald auf einen herzlichen Widder. Wenn es so weit ist, dann sprühen garantiert die Funken! Denn so ungleich die beiden Tierkreiszeichen oft sein können, so gut ergänzen sie sich in den wirklich wichtigen Situationen. Eines fehlt den beiden garantiert nicht: Leidenschaft! Und genau das ist es auch, was dieses Sternzeichen-Paar auf ewig zusammen hält. Das, und die in vielen Punkten übereinstimmenden Lebenseinstellungen.

Waage & Löwe

Trefft ihr als Waage auf einen Löwen oder umgekehrt, dann solltet ihr euch diese Person ganz gut merken. Denn die Chancen stehen wahnsinnig gut, dass es sich dabei um eure große Liebe handelt. Besonders diese Sternzeichen-Kombi passt gut zusammen, da sich Waage und Löwe ausgleichen und somit auch sofort die Basis für eine langanhaltende und sichere Beziehung schaffen. Ihr ergänzt euch in Sachen Humor und wisst immer sofort, was der andere denkt. Dazu kommt noch, dass ihr beide nach Harmonie strebt und eure Lebensfreude miteinander ausleben könnt! Einem Happy-Couple steht hier definitiv nichts mehr im Weg.

Fische & Stier

It’s a match! Hier haben sich wirklich zwei gefunden. Denn Fische haben die Fähigkeiten, dem anderen so ziemlich jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und der Stier wiederum weiß ganz genau, wie man Leidenschaft und Abenteuer in eine Beziehung bringt. Liebe, Treue und pure Leidenschaft sind auch genau die Zutaten, die man braucht, wenn man seine große Liebe kennenlernen möchte. Nur gut, dass das Jahr 2022 hier ganz auf der Seite dieses Sternzeichen-Paares steht. Herzklopfen ist angesagt – egal ob nach einer Zufallsbekanntschaft oder bei einer Person, die man schon länger um sich hat, aber erst jetzt merkt, wie perfekt sie eigentlich ist.