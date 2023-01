Pünktlich zur 20. Jubiläumsstaffel von DSDS kehrte Dieter Bohlen zum beliebten Casting-Format zurück – doch jetzt beschert er der Show gleich mal einen Sexismus-Skandal. Bohlen beleidigt in der aktuellen Folge nämlich eine bekannte Influencerin und sorgt dadurch jetzt für mächtig Wirbel.

Denn noch bevor die Kandidatin überhaupt vorsingen kann, dreht sich alles um ihren Bodycount!

Sexismus-Vorwürfe bei DSDS

Dass Dieter Bohlen die neuen Gesangstalente bei DSDS verbal nicht gerade mit Samthandschuhen anfasst, ist kein Geheimnis. Viele schauen sich die Show auch genau deshalb an. Doch zur 20. Jubiläumsstaffel schießt der Castingshowjuror mit seiner ruppigen Art nun eindeutig übers Ziel hinaus. Er beleidigt in der aktuellen Folge, die bereits auf RTL+ abrufbar und am 25. Jänner im TV zu sehen sein wird, eine junge Influencerin – und löst dadurch einen Sexismus-Skandal aus. Wie kam es dazu?

Die Influencerin Jill Lange war schon Kandidatin bei „Are You The One“, „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“ und hat sich dadurch im Netz bereits eine große Fanbase aufgebaut. Doch wie sie selbst schildert, wollte sie durch ihrer Teilnahme bei DSDS nun auch eine neue Seite von sich preisgeben und zeigen, was sie gesanglich so drauf hat. Doch bevor Jill überhaupt vorsingen kann, dreht sich alles um ihre TV-Karriere – bzw. um ihren Bodycount!

Hinter dem Begriff Bodycount, verbirgt sich die Zahl der bisherigen Sexualpartner:innen einer Person.

Influencerin muss sich im TV für Bodycount rechtfertigen

Denn nachdem deutlich gemacht wurde, dass sie bereits bei mehreren Datingformaten teilgenommen hat, kommt erst einmal Bohlens Jury-Kollege Pietro Lombardi zum Zug. Er fragt Jill: „Du hast mit mehreren Männern was gehabt?“, worauf diese perplex antwortet: „Ähm, ja?!“ Daraufhin wendet sich der „Cinderella“-Interpret an Jills Partner Lars, der die 22-Jährige begleitet und ebenso vor der Jury steht. „Und wie kommst du damit klar?“, fragt Pietro. Jills Freund antwortet souverän: „Ich bin ja kein Stück besser.“

Auch Lars war Kandidat bei „Die Bachelorette“ und „Ex on the Beach“, wo er auf Jill traf. Aber nicht nur Lars unterstützt Jill, auch Jurorin Katja Krasavice steht der Influencerin zur Seite und kommentiert Pietros Spruch mit: „Damit klarkommen?! Als wäre das voll was Schlimmes“. Doch Katjas Versuch zur Deeskalation glückt nicht. Es geht rabiat weiter, denn jetzt klinkt sich Dieter Bohler mit ein …

„Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

Der Chefjuror fragt Jill, wieso sie in solche Formate gegangen sei. Diese rechtfertigt sich mit den Worten: „Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so: ‚Was machst du jetzt?‘ Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben.“ Dieter nutzt die Gelegenheit, um erstens ihren Abschluss schlecht zu reden und zweitens, um sie auf ihren Bodycount und ihr Sexleben zu reduzieren. Er ätzt: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi gemacht und dich durchnudeln lassen?“ Nach dieser Frage muss auch Jill sich erstmal sammeln.

Doch sie lässt sich das nicht gefallen und antwortet dem Pop-Titan: „Jeder kann ja machen, was er will!“ Dieter pöbelt allerdings weiter: „Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an.“ Dieter Bohlen schmeißt der 22-Jährigen dann noch ein „Nein“ für den Recall hinterher. Dank Pietro Lombardi und Katja Krasavice kommt die TV-Bekanntheit aber dennoch eine Runde weiter.

Influencerin reagiert im Netz

Die Stimmung bei Jill ist nach dem Mobbing-Angriff aber am Tiefpunkt. Auf Instagram zeigt sich die Influencerin geschockt von ihrem DSDS-Auftritt und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. Sie erklärt: „Ich bin absolut kritikfähig. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre, wie eine heulende Hyäne – damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde auch nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt.“

Sender äußert sich zu Eklat

Sie behauptet weiters, dass nicht alle Kommentare von Bohlen gezeigt worden seien. Ein Vorwurf, den RTL so nicht stehen ließ. Auf Nachfrage der Bild gab der Sender folgendes Statement ab: „Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden.“ Weiters heißt es in dem Statement: „Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan.“

Im Netz werden indes die Rufe nach einer Entschuldigung von Dieter Bohlen an Jill immer lauter. „Dieter Bohlen ist einfach nur sexistisch und gehört aus dem TV verbannt. Und, dass er ihr eine fette Entschuldigung schuldet, steht außer Frage.“, lautet zum Beispiel ein Kommentar auf TikTok. Ob Dieter den Forderungen von Jills Community nachkommen wird, wird sich zeigen. Bislang hat sich das Jurymitglied jedenfalls noch nicht selbst zu dem Eklat geäußert.