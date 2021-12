Neues Jahr, neues Glück – das denken sich viele. Vor allem, wenn es um die Suche nach ihrem Seelenverwandten geht. Doch leider ziehen nicht alle das große Los. Drei Sternzeichen sollten nicht damit rechnen im Jahr 2022 die Liebe ihres Lebens zu finden.

Diese Tierkreiszeichen bleiben 2022 höchstwahrscheinlich noch Single.

Waage

Die Waage hat ein besonders großes Herz. Leider wird diese Eigenschaft oft von anderen Menschen ausgenutzt, was das Sternzeichen umso verletzlicher macht. Der Waage fällt es somit zunehmend schwer, jemanden an sich heranzulassen. Auch 2022 ist dies der Grund dafür, dass das Luftzeichen sich einfach nicht fallen lassen und eine Beziehung eingehen kann.

Löwe

Auch für Löwen wird es 2022 in Liebensdingen schwer. Das Sternzeichen schätzt seine Unabhängigkeit. Und das kann dem Löwen schon mal im Weg stehen. Sich bei etwas oder bei jemandem festzulegen, fühlt sich für Löwen so an, als würde man ihnen Fesseln anlegen. Deshalb kann man eines mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten: Das Feuerzeichen bleibt im kommenden Jahr lieber noch Single.

Fische

Fische sind ja bekanntlich eher verschlossene und introvertierte Wesen. Auch in Beziehungen lassen sie ihren Partner oder ihre Partnerin nur sehr zaghaft an sich ran. Und das bleibt auch 2022 noch so! Trotzdem haben Fische im kommenden Jahr eine sehr leidenschaftliche Zeit und jede Menge Spaß. Auf dieses Sternzeichen warten auch viele heiße Dates. Nur darüber hinaus läuft halt nichts.