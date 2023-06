Rihanna gibt überraschend ihren Rücktritt als CEO von ihrem Unterwäschelabel Savage X Fenty bekannt. Das berichtete das US-Magazin Vogue Business.

Wer die Leitung des Labels übernehmen wird, verraten wir euch hier:

Rihanna gibt überraschend Chefposten auf

Rihanna wird nicht länger als CEO von Savage X Fenty tätig sein. Das gab die „Only Girl“-Interpretin gegenüber Vogue Business bekannt. An ihre Stelle wird Hillary Super treten. Die neue Führungskraft soll schon ab dem 26. Juni den Posten übernehmen. „Ich bin so dankbar und freue mich, Hillary Super als unsere neue CEO begrüßen zu dürfen. Sie ist eine starke Führungskraft und konzentriert sich darauf, das Unternehmen auf ein noch höheres Niveau zu bringen“, erklärt Rihanna in einem Statement.

Die „Umbrella“-Interpretin wird danach nur noch als Vorstandvorsitzende des Unterwäschelabels agieren. Wieso sie ihren Posten aufgibt, ist nicht bekannt. Da die Sängerin derzeit ihr zweites Kind erwartet, ist es aber gut möglich, dass sie sich für ihre Familie eine Auszeit gönnen möchte.

Erfolgreiches Dessouslabel

Das Label hat die 35-Jährige im Jahr 2017 gegründet, nachdem sie ihre Kosmetikmarke Fenty Beauty ins Leben gerufen hat. Nicht nur mit ihrer Musik ist die Sängerin weltweit erfolgreich. Auch ihre beiden Labels sind sehr profitabel und machen jährlich Umsätze in Millionenhöhe. Das schlägt sich natürlich auch in Rihannas Privatvermögen nieder. Man schätzt es derzeit auf 1,4 Milliarden US-Dollar.