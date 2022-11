Am 9. November geht die Fashion Show von Rihannas Dessous-Label „Savage X Fenty“ wieder über die Bühne. Für Gesprächsstoff sorgt sie aber schon jetzt. Der Grund: Berichten zufolge soll Johnny Depp bei dem Event auftreten.

Im Netz sind viele von Riris Wahl überrascht – und alles andere als begeistert!

Noch vor einigen Monaten hätte wohl kaum einer gedacht, dass Johnny Depp nach all dem Drama mit seiner Ex-Frau Amber Heard noch einmal durchstarten würde. Trotz (oder vielleicht gerade wegen) seiner erbitterten Schlammschlacht gegen Heard, zählt der Schauspieler heute wieder zu den angesagtesten Stars in Hollywood. So soll nun sogar Megastar Rihanna ein Auge auf den „Fluch der Karibik“-Schauspieler geworfen haben. Aber nicht so wie ihr jetzt vielleicht denkt. Rein beruflich, versteht sich.

Denn „TMZ“ will jetzt erfahren haben, dass Depp in der neuesten Ausgabe von Rihannas Dessous-Show „Savage X Fenty Vol. 4“ einen Auftritt als Überraschungsgast hinlegen wird. Fans des Schauspielers können sich den 9. November also schon fett im Kalender markieren.

Noch sind zwar nicht alle Details bekannt, laut dem Bericht steht allerdings fest, dass Johnny nicht als Model über den Laufsteg schweben wird. Er soll stattdessen seinen ganz eigenen Star-Moment bekommen. Diese Ehre wurde in der Vergangenheit bereits Cindy Crawford und Erykah Badu zuteil. Jetzt soll also erstmals ein männlicher Prominenter eine Hauptrolle spielen. Doch dass Johnny Teil von Riris Show sein wird, sorgt auch für heftige Kritik.

Rihannas Modelinie gilt als besonders inklusiv. Und auch ihre Fashion Show wurde bisher eigentlich immer für ihre Diversität und Inklusivität gelobt. Umso überraschender kommt für viele wohl die Nachricht, dass Johnny dieses Jahr dabei sein soll. So schreibt zum Beispiel die Autorin Ella Dawson auf Twitter: „Savage X Fenty behauptet, Furchtlosigkeit, Selbstbewusstsein und Inklusivität zu feiern. Wie steht ein frauenfeindlicher, rassistischer, homophober Mann für Furchtlosigkeit, Selbstbewusstsein und Inklusivität?“

Eine andere Twitter-Userin schreibt: „Missbräuchliche Männer in der Unterhaltungsindustrie werden nicht nur abgeschirmt und erhalten Straffreiheit, sondern werden für ihre Taten sogar aktiv BELOHNT. Als Helden und Ikonen gefeiert. Das ist die kranke Wahrheit.“

