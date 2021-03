Endlich ist es so weit! Chiara Ferragni hat am 23. März eine Tochter zur Welt gebracht. Die italienische Bloggerin und ihr Mann Fedez haben bereits einen dreijährigen Sohn namens Leone.

Dieser darf sich nun über eine kleine Schwester freuen. Den Namen des Babys hat Chiara auch schon verraten.

Chiara Ferragni: Baby Nummer Zwei ist endlich da

Die Influencerin und Bloggerin Chiara Ferragni ließ ihre Fans auf Social Media in den letzten Monaten an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Zuletzt konnte sie es kaum noch erwarten, dass bei ihr endlich die Wehen einsetzen. Sie bat sogar ihre Follower um Tipps, wie man diese natürlich einleiten könne. Doch nun ist es endlich so weit und ihre kleine Tochter hat das Licht der Welt erblickt. “Das ist unsere Vittoria”, verrät die 33-Jährige auch gleich den Namen ihrer Tochter und postet einen süßen Schnappschuss, auf dem das Baby zu sehen ist.

Unter dem Bild finden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und Stars. Zu den vielen Gratulanten gehören unter anderem ihre Familie, aber auch Matteo Boccelli und sogar Dua Lipa. Die Sängerin schreibt: “Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ich freue mich so sehr für euch!”

Leone und Vittoria

Im Oktober 2020 verkündete die Unternehmerin mit ihrem zweiten Kind schwanger zu sein. Vater ist ihr Ehemann, der italienische Rapper Fedez. Das Paar hat bereits einen Sohn. Leone wurde 2018 geboren. Nun ist die Familie endlich zu viert. Und Leone und Vittoria werden das Paar wohl in den kommenden Jahren ganz schön auf Trab halten.