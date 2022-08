Es ist mal wieder so weit: Netflix schenkt uns eine weitere Datingshow, über die wir bestimmt noch sehr lange nachdenken werden. Nach „Too Hot to Handle“, „Love is Blind“ und „The Ultimatum“ folgt jetzt eine weitere Sendung, in der Menschen ihre große Liebe finden sollen. Allerdings ist es nicht ganz so, wie man es sich vorstellt.

Denn bei „Dated and Related“ suchen Geschwister vor den Augen ihres Bruders oder ihrer Schwester nach der besseren Hälfte.

Diese Datingshow sorgt für unzählige Cringe-Momente

Wer Datingshows liebt, der weiß, dass es in jeder Sendung so einige unangenehme Momente gibt – ob seltsame Flirtversuche, diese komische Spannung kurz vor dem ersten Kuss, der Kuss selbst oder wenn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin beschließt, den jeweils anderen wieder fallen zu lassen. Wir haben schon ALLES gesehen. Es geht aber noch krasser! Denn Netflix präsentiert uns jetzt seinen neuesten Streich: „Dated & Related“.

Nein, darin geht es nicht darum, dass Personen, die miteinander verwandt sind, sich gegenseitig daten. Vielmehr müssen sie dabei zusehen, wie ihre Geschwister mit anderen rumknutschen … klingt auch nicht gerade besser, oder? Gut, dass es jetzt eine ganze Show auf dem Streamingdienst gibt! Im Grunde soll es aber um die Frage gehen, ob die Person, mit der man verwandt ist, einem dabei helfen kann, die wahre Liebe zu finden oder ob sie einem so dermaßen im Weg steht, dass man erst gar nicht zum Schuss kommt.

Denn jeder, der einen Bruder oder eine Schwester hat, weiß, dass sich der neue Partner oder die neue Partnerin erstmal richtig beweisen muss, bevor er oder sie akzeptiert wird. Das auch noch vor laufender Kamera oder mit dem Blick der Geschwister im Nacken? Es gibt wohl wirklich Schöneres im Leben. Oder noch heftiger: Was ist, wenn man Interesse an derselben Person hat? Hier ist Chaos vorprogrammiert!

„Too Hot to Handle“-Star moderiert die Show

Natürlich haben sich die Produzenten von „Dated and Related“ auch wieder einen besonders schönen Ort dafür ausgesucht, um die Kandidat:innen auf eine romantische Reise zu schicken. Und wo könnte das besser funktionieren als im Land der Liebe: Frankreich. Da Paris leider kein Meer und keinen Strand hat, fanden die Dreharbeiten in Südfrankreich statt – auch nicht schlecht. Durch die Datingshow führt übrigens kein unbekanntes Gesicht. Melinda Berry, die man aus der zweiten Staffel von „Too Hot to Handle“ kennt, kommt als Moderatorin zum Einsatz.

Im Trailer der Show fragt sich Melinda, warum sich jemand das antun würde und hat auch gleich die Antwort parat. „Weil es nicht gerade einfach ist, die richtige Person zu finden. Und wenn du nach deinem Seelenverwandten suchst, dann hilft es, wenn jemand, der dich besser als irgendjemand sonst kennt, gleich in der Nähe ist“. Klingt eigentlich einleuchtend. Aber dennoch besteht hier die Gefahr, dass sich ein Geschwister-Part einfach zu sehr in das Liebesleben des anderen einmischt und so für noch mehr Chaos sorgt.

„Könnte dein Bruder oder deine Schwester die Antwort darauf sein, deine große Liebe zu finden oder ist das die unangenehmste Datingshow aller Zeiten?“, so die Moderatorin. Lange müssen wir uns jedenfalls nicht mehr gedulden, bis wir das herausfinden. Denn „Dated and Related“ feiert schon am 2. September Premiere auf Netflix.

Würdet ihr bei dieser Datingshow mitmachen? Ja, warum nicht? Nein, never. Viel zu peinlich!

