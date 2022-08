Die Beziehung zwischen dem ehemaligen „Bachelor“ Niko Griesert und der zweitplatzierten Michéle de Roos hatte innerhalb kurzer Zeit so einige Höhen und Tiefen. Scheinbar zu viele. Denn mit einer traurigen Botschaft auf Social Media scheint Michéle jetzt sogar die Trennung von ihrem Niko zu verkünden.

Sie werde „in naher Zukunft eine neue Wohnung“ beziehen, schreibt sie auf Instagram.

Hat sich das „Bachelor“-Traumpaar Niko Griesert und Michéle de Roos getrennt?

Wer die elfte Staffel von „Der Bachelor“ gesehen hat, weiß, wie groß das Liebeschaos zwischen Niko und Michéle schon von Anfang an war. Denn der ehemalige Rosenkavalier und die Datingshow-Kandidatin hatten bereits vor der Sendung via Instagram Kontakt. Doch zu einem Treffen kam es damals nie. Umso heftiger flogen dann die Funken, als die beiden in der Show aufeinandertrafen. Für das Publikum war klar: Michéle ist seine Auserwählte. Doch dann der Schock: Aus heiterem Himmel entschied sich Niko dann, seine angehende Herzensdame nach Hause zu schicken. Eine Entscheidung, die für großes Unverständnis sorgte.

Auch der Ex-Bachelor schien seine Entscheidung bitter bereut zu haben, denn kurze Zeit später brach er sämtliche Regeln und holte Michéle wieder zurück in die Sendung … nur um sich dann im Finale erst recht wieder gegen sie zu entscheiden. Fans waren sprachlos und niemand verstand so recht, was im Kopf des damaligen Bachelors vorging. Doch in der Reunion-Sendung konnten alle Supporter des Paares aufatmen: Schlussendlich fanden die beiden doch zueinander. Es folgten ein-einhalb Jahre voller cuter Pärchenfotos und alle warteten nur darauf, bis das Traumpaar seine Verlobung verkündete.

Doch leider geht es gerade in eine völlig andere Richtung. Denn Fans bemerkten, dass die beiden in letzter Zeit sehr wenig von sich als Couple zeigten. Keine verliebten Fotos, keine süßen Sprüche und keine gemeinsamen Eventbesuche mehr. Was ist bloß los?

„Wissen nicht, ob wir nochmal zueinander finden“

In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story brachte Michéle nun endlich Licht ins Dunkel. Doch anstatt zu beruhigen, dass alles in Ordnung sei, teilte sie eine traurige Nachricht mit ihrer Community. „Ich würde gerne ein paar Worte an euch verfassen und versuchen hier die richtigen zu finden, damit man es vielleicht etwas nachvollziehen kann“, beginnt sie ihre Nachricht. „Wie einige von euch schon mitbekommen haben, sind wir in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen“, bestätigt Michéle.

Und dann schreibt sie die Worte, die wohl keiner gerne liest, wenn es um Beziehungen geht. „Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen“. Es kriselt also nicht nur – die beiden scheinen sich wohl wirklich getrennt zu haben. Doch dabei haben sie auch an ihre gemeinsame Hündin gedacht. „Ganz in der Nähe, auch damit wir Callia weiterhin gemeinsam gerecht werden können“.

Diesmal scheint die Trennung der beiden aber wohl endgültig zu sein. „Wir beiden wissen nicht, ob wir nochmal zueinander finden werden“, so die traurigen Worte von Michéle. Dann erklärt sie auch, aus welchem Grund sie ihr Schweigen jetzt bricht und für Aufklärung sorgt. „Ich möchte euch mit diesem Text nur etwas abholen, damit auch ihr wisst, was sich in Zukunft für Niko & mich ändern wird.“ Auf alles habe aber selbst sie keine Antwort, denn es gebe noch so einiges, was sie mit ihrem (Ex?)-Partner noch klären müsse. „Wir versuchen erstmal gemeinsam für uns die beste Lösung zu finden“, so Michéle zum Abschluss.

Bild: thats.mi / Instagram

Niko hat sich bisher noch nicht zu der möglichen Trennung geäußert.