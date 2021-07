Justin Bieber geht jetzt auch unter die Models. Der Sänger hat nämlich einen Werbedeal mit einem ziemlich bekannten Modelabel abgestaubt. Der 27-Jährige posiert für die neue Kampagne von Balenciaga.

Am Instagram-Account des Luxuslabels gibt es jetzt erste Fotos.

Justin Bieber ergattert Model-Job bei Balenciaga

Bieber modelt ab sofort für die neueste Kollektion des Luxus-Labels Balenciaga. Er ist das Gesicht der aktuellen Kampagne des französischen Modehauses. Am Instagram-Account des Labels wurden jetzt erste Fotos veröffentlicht. Darauf steht Bieber vor einer Art Garagentor, das an die Parkplätze von L.A. erinnern soll, und posiert lässig in schwarzen Oversized Balenciaga-Pieces. Fotografiert wurde die Kampagne von Kunstfotografin Katy Grannan. Neben Bieber standen für die Kampagne auch andere Stars vor der Kamera, darunter etwa auch Schauspielerin Isabelle Huppert oder Model Awar Adhiero Odhiang.

“Justin for Balenciaga”

Auf Twitter teilte das Modelabel außerdem einen Clip, in dem Justin in seinem Balenciaga-Outfit zu sehen ist. Darin trägt er unter anderem IT-Pieces, wie die “Neo Classic Bag” oder die neuen “DIY-Runner” Sneakers, die in Zusammenarbeit mit Asics entstanden sind.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Justin als Model vor der Kamera steht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hailey modelte er auch schonmal für Calvin Klein.