Nach Elton John und Freddie Mercury ist Elvis Presley nun die nächste Musiklegende, über die es ein Biopic geben wird. In die Rolle des „King of Rock’n’Roll“ schlüpft Austin Butler. In einem Teaser gibt es jetzt einen ersten Blick auf den Schauspieler in seiner Rolle als Elvis.

So viel vorweg: Die Bilder schauen schon sehr vielversprechend aus!

Erster Teaser zu Elvis-Biopic ist da

Schon seit einer Weile ist bekannt, dass das Leben von Musik-Legende Elvis Presley auf die Kinoleinwände kommen wird. Für die Umsetzung wurde der bekannte Regisseur Baz Luhrmann an Land gezogen, der bereits mit Filmen wie „Der große Gatsby“ und „Moulin Rouge“ große Erfolge feierte.

Jetzt teilte der Regisseur ein kurzes Video mit ersten Eindrücken zum Elvis-Film auf seinen Social Media Kanälen. Noch ist nicht viel zu entnehmen, außer kurze Sequenzen vom Hauptdarsteller, die dennoch -wie wir finden – schon sehr vielversprechend aussehen. Vor allem da Hollywood-Hottie Austin Butler in die Rolle des „King of Rock’n’Roll“ geschlüpft ist.

Nur etwa 20 Sekunden ist der Teaser zum Elvis-Presley-Film lang. Dementsprechend kurz ist auch der Blick, der auf Austin Butler zu erhaschen ist. Zu sehen ist er aber einmal in Lederjacke und einmal im weißen Anzug. In Slow-Motion bewegen sich die Figuren zu einem Elvis-Song. Am Ende des Trailers ist das Kürzel TCB zu lesen, was für „Taking Care of Business“ steht. Dies galt als Motto von Elvis, um den es immer noch unglaublich viele Geheimnisse gibt.

Austin Butler als King of Rock’n’Roll

Nachdem lange nach einem geeigneten Schauspieler gesucht wurde, der die begehrte Hauptrolle des berüchtigten Sängers übernehmen sollte, wurde mit Jungdarsteller Austin Butler scheinbar die passende Besetzung gefunden. Dieser sieht dem „King“ im Teaser zum Film wirklich zum Verwechseln ähnlich. „Bei Austin wusste ich sofort, dass ich jemanden gefunden hatte, der den Geist der berühmtesten Musik-Ikone der Welt darstellen kann!“, erklärte Luhrmann seine Entscheidung. Zur Auswahl hatten neben Austin unter anderem Harry Styles, Ansel Elgort und Miles Teller gestanden – am Ende entschieden die Produzenten sich jedoch für den charmanten 30-Jährigen.

Inhaltlich wird sich das Biopic mit Elvis‘ Aufstieg zu internationalen Ikone beschäftigen. Speziell die komplexe Beziehung zu seinem Manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) wird hier im Mittelpunkt stehen, während wir Elvis dabei beobachten, wie er vom verarmten Sänger zum Weltstar aufstieg. Ob die Erzählung Elvis bis zu seinem frühen Tod im Alter von 42 begleiten wird, ist aktuell noch unbekannt.

Fest steht aber: Die Fans dürfen sich nun endlich über einen Starttermin freuen. Am 24. Juni 2022 soll das Biopic rund um Presley in den amerikanischen Kinos anlaufen. Der komplette Trailer folgt angeblich in Kürze.