Mit einer witzigen Werbung versucht Elton John nun gemeinsam mit dem National Health Service NHS die Bevölkerung in Großbritannien für die Corona-Impfung zu begeistern. Darin wird eine Casting-Situation nachgestellt, in der der Sänger aber nicht wirklich überzeugen kann.

Schlussendlich taucht dann plötzlich Schauspieler Michael Caine in dem Video auf und stiehlt Elton John den Job für diese Kampagne. Im Netz ist der Clip schon jetzt ein viraler Hit.

Elton John im Casting für NHS

“I’m still standing”, sagt Elton John in einem Clip, der derzeit im Netz viral geht und will damit sagen, dass die Corona-Impfung nicht gefährlich ist. Mit dem unglaublich lustigen Video will der Sänger nun gemeinsam mit dem NHS (National Health Service) die Bevölkerung in Großbritannien aufklären und zeigen, dass die Impfung gegen Corona nicht nur wichtig, sondern auch nicht gefährlich ist.

In dem Video wird offenbar eine Casting-Situation für eine Video-Impfkampagne nachgestellt. Das Lustige daran: Die Producer sind nicht gerade überzeugt von Elton Johns Schauspieltalent. Immer wieder versucht der 73-Jährige zu zeigen, was er kann, doch aus dem Off hagelt es Kritik. “Ein bisschen weniger Show-Business”, “Doch ein bisschen mehr”, “Versuch mal, wie Michael Caine zu klingen” – aber irgendwie scheint nichts so wirklich zu funktionieren. Als Elton John dann auch noch versucht so zu tun, als ob er gerade eine Impfung bekommen würde und dabei leicht zusammenzuckt, reicht es dem Produzenten wohl endgültig.

Michael Caine stiehlt ihm die Show

Und gerade, als der Producer aufgeben hat und Elton John meint, dass man für das wieder sowieso niemand berühmteren als ihn finden würde, taucht Schauspieler Michael Caine auf! Völlig lässig und cool sagt er: “Hallo, mein Name ist Michael Caine. Ich habe gerade eine Covid-Impfung bekommen und es hat nicht weh getan. Nicht viele Leute wissen das”. Der Producer ist vollkommen aus dem Häuschen und begeistert von seiner Vorstellung. Elton ist raus und Michael bekommt den Job! Bei dieser gestellten Casting-Situation muss man einfach schmunzeln.

Kein Wunder also, dass das lustige Werbevideo für die Corona-Impfung derzeit viral geht. Die Hoffnung des NHS ist es, damit mehr Menschen in Großbritannien dazu zu bringen, sich impfen zu lassen und damit das Virus, das uns seit einem Jahr begleitet, endlich unter Kontrolle zu bekommen.