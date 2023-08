Sparen, anlegen oder doch lieber shoppen? Für manche Sternzeichen ist die Frage, was sie mit ihrem Geld machen sollen, ziemlich schwierig.

Denn die Verlockungen sind einfach zu groß!

Fische

Fische setzen sich gerne viele gute Vorsätze im Leben, ganz besonders wenn es um ihre Finanzen geht. Denn Geld sparen steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Schließlich wollen sie sich ja einiges leisten können in der Zukunft! Nur leider kommt dann immer so viel dazwischen. Denn die Fische leben gerne nach dem Motto „Ach, das eine Mal kann man sich so etwas doch gönnen“. Das stimmt auch, aber nur, wenn es auch bei dem einen Mal bleiben würde. Die Fische vergessen stattdessen nur allzu oft und gerne, dass sich etwas gönnen zu ihrem Alltag gehört!

Schütze

Die Schützen geben es zwar nur ungern zu, aber auch sie haben eine Vorliebe für das Materielle und einen Hang für Luxus! Designerlabels, teurer Schmuck und Einzelteile reizen sie extrem. Vor allem wenn sie Schriftzüge wie „limitiert“ oder „Sonderedition“ sehen juckt es sie schon in den Fingern. Und hin und wieder können sie sich einfach nicht zurückhalten und verfallen stattdessen in einen richtigen Shoppingrausch. Ganz besonders an stressigen oder anstrengenden Tagen leidet bei den Schützen schnell einmal die Geldbörse!

Widder

Die Widder lieben die schönen Dinge im Leben und sind fest davon überzeugt, dass man wirklich jede Sekunde ausnutzen muss. Für das Tierkreiszeichen bedeutet das, bei wirklich allen Aktivitäten dabei zu sein, jedes Restaurant zu testen und die Freizeit so extravagant wie möglich zu gestalten. Ein richtig guter Vorsatz, wäre da nicht ein kleines Problem. Denn der Kontostand wird durch derartige Events leider nicht höher – ganz im Gegenteil. Doch die Widder sind überzeugt: sparen können sie auch später im Leben.