2019 hat das berühmt-berüchtigte „Ibiza-Video“ die österreichische Regierung zu Fall gebracht. Heute startet die fiktionale Serie „Die Ibiza Affäre“ über den Politskandal auf Sky.

Wir verraten euch, wie ihr die absurd-spannende Serie mit Starbesetzung sehen könnt, auch wenn ihr kein Sky-Abo habt.

„Die Ibiza Affäre“ auf Sky

In insgesamt vier Teilen widmet sich die fiktive Serie „Die Ibiza Affäre“ dem Politskandal rund um den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der Hintergrund: Ein am 17. Mai 2019 veröffentlichtes Enthüllungsvideo bringt Strache sowie den damaligen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus und die gesamte österreichische Regierung zu Fall. Denn das darin gezeigte mehrstündige Treffen zwischen den beiden Politikern und einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Luxusfinca auf Ibiza, hatte weitreichende Konsequenzen.

Und da die ganze Geschichte so klingt, als wäre sie direkt aus einem Drehbuch der Hollywood-Maschinerie entsprungen, haben die Macher die Sky-Serie schon sehr bald nach dem Skandal mit der Produktion von „Die Ibiza Affäre“ begonnen.

Das ist die Starbesetzung

Nicholas Ofczarek, bekannt aus Erfolgsserien wie „Der Pass“, „Braunschlag“ und „Altes Geld“, ist in der Rolle des Privatdetektivs Julian H. zu sehen. Heinz Christian Strache wird von Andreas Lust („Das Geheimnis des Totenwaldes“, „Vienna Blood“) gespielt. David A. Hamade schlüpft in die Tolle von Anwalt Ramin Mirfakhrai, der das Enthüllungsvideo gemeinsam mit dem Privatdetektiv inszeniert. Julian Looman („Marie fängt Feuer“, „SOKO Kitzbühel“) ist als Johann Gudenus zu sehen. Die russische Oligarchennichte spielt Anna Gorokhova, Gudenus Frau Tatjana wird von Cosima Lehninger verkörpert.

Die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer spielen jeweils Patrick Güldenberg und Stefan Murr. Regie führt Christopher Schier, der für Serien wie „Wir sind Kaiser“, „CopStories“ und „Tatort“-Reihen bekannt ist.

So könnt ihr die Serie auch ohne Abo sehen

Das Ergebnis der Miniserie kann ab heute bewundert werden. Denn Sky Atlantic strahlt um 20:15 die ersten beiden Episoden aus, die dann auch auf Abruf zu sehen sind. Zwei weitere gibt es am 28. Oktober. Doch man benötigt nicht unbedingt ein Sky-Abo, um „Die Ibiza Affäre“ zu sehen. Mann kann sich auch das günstigere Sky-X-Abo holen, das monatlich kündbar ist.