Das Jahr geht zu Ende und obwohl man vielleicht nicht alles erreicht hat, das man sich vorgenommen hatte, steckt man sich schon neue Ziele. Ob man diese dann auch wirklich verfolgt steht in den Sternen. Und zwar wirklich. Denn wie zielstrebig man ist, kann mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Wenn sie etwas wollen, dann setzen sie alles daran, es auch zu erreichen. Kein Weg ist ihnen dafür zu steinig. Diese Sternzeichen sind besonders zielstrebig:

Wassermann

Der disziplinierte Wassermann ist ein großer Träumer. Er möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und würde alles in Bewegung setzen, um auch nur einen kleinen Teil dazu beizutragen, den Planeten für die künftige Generation so lebenswert zu gestalten, wie es geht. Um sein Ziel zu erreichen, scheut er auch nicht davor zurück, gegen den Strom zu schwimmen und Systeme zu zerschlagen. Er denkt auch nicht in Schubladen und kann sehr kreativ werden, wenn es darum geht, das zu erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hat.

Skorpion

Der Skorpion wird von Mars und von Pluto geleitet. Pluto steht für Stärke und Besessenheit. Und besessen ist der Skorpion tatsächlich, wenn es darum geht, seine Ziele zu verfolgen. Er überkommt alle Hindernisse, die ihm im Weg stehen. Wie er das erreicht, ist ihm egal. Alles, was ihn interessiert ist, wie er am schnellsten zum gewünschten Endergebnis kommt. Dabei legt er sich meist eine sehr effektive Strategie zu. Entspannen kann der Skorpion erst dann, wenn er die Lorbeeren für seinen Erfolg eingeheimst hat.

Steinbock

Steinböcke sind erst dann richtig erfüllt im Leben, wenn sie nach einem größeren Ziel streben können. Sie kratzen nicht gerne an der Oberfläche und brauchen einen tieferen Sinn in ihrem Alltag. Sie stellen besonders hohe Ansprüche an ihre Mitmenschen, aber eben auch an sich selbst. Um das zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben, arbeiten sie hart. Dabei sind sie sehr ausdauernd und geduldig. Dem Steinbock ist es egal, ob er ein Jahr oder zehn Jahre benötigt, um an sein Ziel zu gelangen. Hauptsache, alles ist richtig durchgeführt und nicht einfach gepfuscht.

Widder

Der Widder weiß, was er will und meistens weiß er auch genau, wie er es erreicht. Das Sternzeichen ist nicht nur zielstrebig, sondern auch ein extremer Überflieger. Sein Kampfgeist verlässt den Widder nie und man kann das Sternzeichen nur schwer von seinem Weg abbringen. Im Job zeichnet sich das dadurch aus, dass man ihn schnell befördert und er in Windeseile Karriere macht.