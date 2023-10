Am 28. Oktober ist wieder Vollmond. Und wie immer hat dieser eine ganz besondere Energie, die auch auf uns großen Einfluss nehmen kann. Dieses Mal ist es ein ganz besonderes Spektakel: denn der Vollmond bringt eine partielle Mondfinsternis!

Besonders drei Sternzeichen spüren den Oktober-Vollmond.

Stier

Der Vollmond und seine partielle Mondfinsternis stehen im Zeichen des Stiers. Für das Tierkreiszeichen bedeutet das, dass sie den Effekt der Mondphase ganz besonders stark spüren. Für die Stiere wird es jetzt ziemlich emotional. Ihre inneren Tumulte kommen jetzt hoch und all die Emotionen, die die Stiere in den vergangenen Wochen verstecken wollten, kochen jetzt über. Sei es beruflich oder privat: jetzt herrscht Streitgefahr! Liebe Stiere, wir haben nur einen Tipp für euch: Tief durchatmen! Denn auch, wenn die aktuelle Phase für euch sehr anstrengend ist; es lohnt sich. Hat man sich einmal von dem emotionalen Ballast befreit, fühlt man sich danach nämlich viel leichter“

Skorpion

Für die Skorpione bringt der Vollmond eine riesige Chance. Denn sie können jetzt neu anfangen und schaffen es, die Sorgen und Probleme der Vergangenheit nicht nur zu lösen, sondern auch hinter sich zu lassen. Es geht für die Skorpione bergauf; sie müssen sich nur darauf einlassen, ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen. Das ist nicht immer leicht, aber in diesem Fall lohnt es sich wirklich. Liebe Skorpione, holt also euer Tagebuch raus und widmet euch ganz euren Gefühlen. Wer geordnet alle Probleme Schritt für Schritt durchgeht, kann von der Vollmond-Energie am meisten profitieren!

Wassermann

Für die Wassermänner hat der Vollmond im Oktober einen sehr spirituellen Effekt. Denn das Tierkreiszeichen findet jetzt zu sich, sucht ganz gezielt nach einer inneren Ruhe und ist bereit, Neues auszuprobieren, um sich selbst zu finden. Da sind ein paar Vollmond-Rituale genau der richtige Anfang. Also, liebe Wassermänner: probiert euch aus. Ihr werdet sehen: Meditation, Journaling und ein Fokus auf Achtsamkeit können Wunder für euch und eure Ziele bewirken!