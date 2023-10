Rund um die Realverfilmung von „Schneewittchen“ mit Rachel Zegler gab es in den vergangenen Wochen jede Menge Aufregung. Jetzt bekommen Fans einen ersten Einblick in den Film.

Doch das erste Bild kommt auch gleich mit schlechten Nachrichten.

„Schneewittchen“: Disney zeigt erstes Bild

Noch bevor es überhaupt einen ersten Trailer zur Realverfilmung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ gab, gab es bereits den ersten Shitstorm. Denn mit der Besetzung von Rachel Zegler als Titelheldin waren einige Fans des Originals aus dem Jahr 1937 nicht zufrieden. Rachel äußert sich ihrer Meinung nach zu offen gegen Schneewittchen, sprach sich gegen den Originalfilm aus und betonte sogar, dass sie diesen vor ihrem Casting nur ein Mal gesehen hatte.

Es hagelte Kritik; auch, als die ersten Fotos vom Set enthüllt wurden. Denn das Kostüm sah für einige Fans nicht hochwertig genug aus. Hauptdarstellerin Rachel Zegler betonte währenddessen, dass sie stolz auf ihre Beteiligung an dem Film sei. Denn mit der Rolle in dem Film – der auf einem Drehbuch von „Barbie“-Mastermind Greta Gerwig beruht – gehe für sie „ein Traum in Erfüllung“, betonte sie bereits 2021 auf Instagram.

Film-Release wird um ein Jahr verschoben

Wie genau dieser Traum aussieht, verrät jetzt ein erstes offizielles Foto vom Film. Darauf zu sehen ist Rachel als Schneewittchen; umgeben von den sieben Zwergen. Es sieht ganz so aus, als wären sie gerade in dem Haus der sieben Zwerge. Rachels Kleid sieht dem aus dem Originalfilm sehr ähnlich; inklusive weißem Kragen und roten Streifen auf den Ärmeln. Wie Gal Gadot als Böse Königin aussehen wird, wissen wir nach dem ersten Bild jedoch noch nicht.

Online betonen einige Fans, dass sie mit dem ersten Eindruck zufrieden sind und loben das nostalgische Feeling des Bildes. „Leute, das sieht wirklich gut aus“, schreibt etwa ein Fan auf „X“. Doch mit dem ersten Vorgeschmack auf den Film kommt auch eine kleine Enttäuschung. Denn zeitgleich mit dem ersten Foto gibt Disney bekannt, dass der Film nach hinten verschoben wurde. Ursprünglich sollte „Schneewittchen“ bereits am 22. März 2024 in die Kinos kommen. Das neue Veröffentlichungsdatum ist jetzt der 21. März 2025, berichtet „Variety“.

Der Grund für die Verzögerung ist unklar. Fest steht jedoch, dass „Schneewittchen“ nicht der einzige Film ist, der nach hinten verschoben wird. Auch der Pixar-Film „Elio“ wird mehr als ein Jahr später als ursprünglich geplant erscheinen; voraussichtlich am 13. Juni 2025. Und auch andere Produktionsfirmen verschoben inmitten des laufenden SAG-Aftra-Streiks bereits ihre Veröffentlichungen. So sollte der zweite Teil von „Dune“ bereits diesen November in die Kinos kommen. Durch den Hollywoodstreik wurde die Premiere aber auf März 2024 geschoben.

Bis wir Rachel Zegler als Schneewittchen in Action sehen, wird es also wohl noch eine Weile dauern. Bis dahin seht ihr das erste Bild von Schneewittchen und ihren 7 Zwergen hier!