Disney arbeitet gerade an der Neuauflage des Zeichentrick-Klassikers „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Nun sind auch schon die ersten Bilder vom Set aufgetaucht. Auf den Fotos zu sehen ist die Hauptdarstellerin Rachel Zegler als Schneewittchen.

Und das Netz ist … nennen wir es … zwiegespalten!

Rachel Zegler ist Schneewittchen in Disneys Realverfilmung

“Cruella”, “Aladdin” und “Arielle” – Disney liebt es, seinen Zeichentrick-Klassikern nach und nach ein Live-Action-Update zu verpassen. Neuester Streich des Medienunternehmens: Eine Realverfilmung des Klassikers Schneewittchen! Und jetzt sind auch schon die ersten Fotos vom Set aufgetaucht. Diese liefern auch gleich einen ersten Eindruck vom Look der verstoßenen Prinzessin.

Verkörpert wird Schneewittchen von dem 21-jährigen „West Side Story„-Star Rachel Zegler. Auf den kürzlich aufgetauchten Fotos ist die Schauspielerin in ihrer Rolle am Set des Disney-Films zu sehen. Doch das Netz scheint nicht gerade begeistert zu sein. Vor allem das Kleid sorgt bei Disney-Fans für Belustigung.

Begeisterung der Fans hält sich in Grenzen

Das Kleid sieht dem im Animationsfilm sehr ähnlich. Es besteht aus einem langen, gelben Tüllrock und einem langärmligen, blauen Korsagenoberteil mit bauschigen blauen und roten Ärmeln und einem weißen Stehkragen.

Während wir mit unserer Beurteilung noch warten, bis die ersten offiziellen Fotos veröffentlicht werden – sorgen die inoffiziellen Fotos von der 21-Jährigen schon für heftige Diskussionen im Netz. „Ich habe im Disney Store bessere Kostüme gesehen“, schreibt ein User auf Twitter. „Sieht richtig billig aus“, so ein weiterer Nutzer.

whys this costume looking like a diy project 😭 https://t.co/ca0AWIpISV — chahat (@catwaynes) May 20, 2022

Ein anderer Disney-Fan findet, das Kleid sieht mehr nach einem DIY-Projekt aus, als nach einem Kostüm à la Hollywood.

let’s go back to the drawing board https://t.co/uANbcuvi8E — 🧚🏽‍♀️ (@parispoetics) May 20, 2022

Andere fordern die Designer auf, das Kleid noch einmal ganz neu zu skizzieren.

When taehyung look more prettier than real Snow White 💅pic.twitter.com/pbGX5Umll9 — ^•^ (@softhvk) May 4, 2022

Und richtig böse: Fans der K-Pop-Band BTS behaupten, dass Bandmitglied Kim Taehyung – verkleidet als Schneewittchen – besser aussieht, als Rachel Zegler in ihrer neuen Rolle. Wer sich übrigens fragt, weshalb das sonst sehr modebewusste Idol hier dieses Kleid trägt: Er hat ein Spiel verloren.

Das sagt Rachel Zegler über ihre Rolle

Nichtsdestotrotz zeigt sich Rachel Zegler begeistert von ihrer neuen Rolle. So schrieb sie bereits im Sommer 2021 auf Instagram: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung!“. Doch sie habe es durchaus überrascht, dass sie die Rolle für die Disney-Realverfilmung bekommen hat. “Nicht in einer Million Jahren hätte ich gedacht, dass ich das spielen könnte.“, so Zegler.

Die Live-Action-Version von Schneewittchen wird von Marc Webb („The Amazing Spider-Man“) nach einem Drehbuch der Oscar-nominierten Greta Gerwig („Lady Bird“) und Erin Cressida Wilson („Secretary“) inszeniert. Neben Rachel Zegler als Disney-Prinzessin, wird die Schauspielerin Gal Gadot („Wonder Woman“) als böse Königin zu sehen sein. Der Film soll 2023 erscheinen.

