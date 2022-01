Endlich hat das lange Warten ein Ende. Der offizielle Trailer zu „Bel-Air“ ist da – der Neuauflage der 90er Jahre Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“. Und soviel sei schon mal verraten: Es wird düster!

Lustig war gestern: Die Neuauflage erzählt die Story des „Fresh Prince“ als Drama.

Erster Trailer zum „Der Prinz von Bel-Air“-Remake veröffentlicht

Fans von Will, Onkel Phil und Carlton aufgepasst: Unsere Lieblingserie aus den 90ern „Der Prinz von Bel-Air“ bekommt tatsächlich eine Neuauflage. Das ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun wurde endlich auch der erste offizielle Trailer zu dem Reboot veröffentlicht. Und dieser ist im Vergleich zu der Original Sitcom ganz schön düster. Produziert wurde das Ganze übrigens von niemand geringem als dem Fresh Prince persönlich – Will Smith.

Was wir über die Serie wissen

Laut Trailer erzählt das Remake dieselbe Geschichte wie „Der Prinz von Bel-Air“ – die Serie, mit der Will Smith ab 1990 quasi über Nacht zum absoluten Megastar wurde. Der junge Will Smith hat im harten Viertel West Philadelphia eine Auseinandersetzung mit einer Gang. Seine Mutter schickt ihn dann zu seiner Tante Vivian ins Nobelviertel Bel-Air in Los Angeles. Dass dort dann zwei verschiedene Welten aufeinander treffen, kennen wir bereits aus dem Original. Die Rolle von Will wird im Reboot von dem Newcomer Jabari Banks verkörpert.

Außerdem erfahren wir im Trailer wer noch an Jabari Banks Seite spielt: Adrian Holmes als Philip Banks, Cassandra Freeman als Vivian Banks, Olly Sholotan als Carlton Banks, Coco Jones als Hilary Banks, Akira Akbar als Ashley Banks, Jimmy Akingbola als Geoffrey, Jordan L. Jones als Jazz und Simone Joy Jones als Lisa.

Aus Fan-Idee wird Reboot

Seit fast drei Jahren warten die Fans nun bereits auf das Reboot. Anfang 2019 veröffentlichte der Youtuber Morgan Cooper nämlich einen selbstgemachten Trailer, der aus der 90er-Jahre-Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ ein Drama machte. Die Idee hinter dem Video begeisterte Hauptdarsteller Will Smith so sehr, dass er schließlich ein ganzes Remake produzierte. „Vor drei Jahren hat mein Freund Morgan Cooper seinen Fan-Trailer auf Youtube hochgeladen, in dem er zeigt, wie er sich den Fresh Prince als Drama vorstellt. Jetzt gibt es hier den ersten vollständigen Blick auf seine Nacherzählung der Geschichte, die mir schon immer sehr am Herzen lag“, schrieb Smith unter dem Trailer auf seinem Insta-Profil.

Ab dem 13. Februar sollen dann die ersten beiden Folgen von „Bel-Air“ beim US-Streamingdienst Peacock abrufbar sein wird. Wann genau die Serie dann auch hierzulande zu sehen sein wird, ist derzeit leider noch nicht bekannt.