Es war einer der größten Skandale der 90er-Jahre. Als das Sextape von Pamela Anderson und ihrem Mann Tommy Lee an die Öffentlichkeit gerät, verändert sich für die beiden schlagartig alles. Die neue Serie „Pam & Tommy“ geht jetzt den Hintergründen der Veröffentlichung auf die Spur.

Die Serie zeigt auch, wie belastend das Video für die Beziehung der beiden war.

Neuer Trailer für „Pam & Tommy“

Als Pamela Anderson und ihr frisch angetrauter Ehemann Tommy Lee in die Flitterwochen starten, scheint die Welt für die beiden vollkommen in Ordnung zu sein. Die beiden sorgen mit ihrer aufregenden Romanze für Schlagzeilen und bekommen enorme Medienpräsenz, die den beiden zu noch mehr Ruhm verhilft.

Auf ihren Flitterwochen drehen die beiden schließlich ein Sextape. Ein Video, das nur für die beiden bestimmt sein sollte und daraufhin deshalb in einem Safe eingesperrt wird. Doch nach einem Streit mit einem Angestellten stiehlt dieser den Safe in der Hoffnung auf Geld und Diamanten; und stößt auf das Video.

Was der Angestellte daraufhin tut, soll in die Geschichte der Popkultur eingehen. Denn er veröffentlicht das Video auf einer Webseite, bietet Raubkopien an und sorgt damit für das erste „virale Video“ der Geschichte – und einen PR-Skandal für Pamela und ihren Mann.

Lily James begeistert als Pamela Anderson

Es ist die „größte Liebesgeschichte, die je verkauft wurde“, titelt der Streamingdienst Hulu seine Nacherzählung dieser Geschichte. In insgesamt acht Folgen will die Serie „Pam & Tommy“ nicht nur den Skandal selbst beleuchten, sondern auch die Hintergründe sowie die Schwierigkeiten, mit denen das Ehepaar konfrontiert war.

Denn die beiden versuchten sogar gerichtlich, die Veröffentlichung des Videos zu stoppen. Letztlich widmet sich die Serie auch dem Thema Raubkopien und der steigenden Beliebtheit des Internets – zwei Faktoren, die den Hype um das gestohlene Sextape damals deutlich verstärkt haben.

Nach den ersten Bildern und Eindrücken sind Fans aber vor allem von einer Tatsache begeistert: Den beiden Hauptdarstellern. Denn unter dem Trailer kommentieren viele, dass das Casting schlichtweg perfekt ist. Lily James, die die Rolle der Pamela übernimmt, sei nicht mehr wiederzuerkennen und sehe exakt aus wie der „Baywatch“-Star in den 90ern.

Auch Sebastian Stan bekommt für seine Interpretation des Mötley Crüe–Drummers Tommy Lee jetzt schon viel Lob. „Die Besetzung, die Haare und das Make-up sind genau richtig. Sie sehen ihren realen Vorbildern so ähnlich“, schreibt etwa eine Nutzerin.

Pamela Anderson kritisiert „Pam & Tommy“

Doch auch Kritik gibt es schon im Vorfeld. Und zwar ausgerechnet von Pamela Anderson selbst. Denn kurz nachdem die ersten Fotos der Hauptdarsteller im Mai 2021 veröffentlicht wurden, soll sich Pamela Medienberichten zufolge gegen die Show gestellt haben.

Ein naher Vertrauter von Anderson erzählte der Sun damals: „Pamela hat nicht die Absicht, sich diese grässliche Show anzusehen, absolut nicht. Niemals.“ Denn das Erlebnis und die mediale Ausschlachtung des Videos waren für sie „extrem traumatisch“, betont der Insider. „Es war eine der schwierigsten Erfahrungen in ihrem Leben. Es für eine Fernsehshow auszugraben ist erbärmlich.“ Weder sie, noch Tommy Lee, von dem sie seit 1998 geschieden ist, waren deshalb an der Produktion beteiligt.

„Pam & Tommy“ startet am 2. Februar 2022 auf Hulu. Medienberichten zufolge soll die Serie in Europa dann auch auf dem Disney+ Kanal „Star“ streambar sein.