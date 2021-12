Eine Zeit voller Ups and Downs liegt hinter uns! Was wir während diesem turbulenten Ritt gelernt haben? Ganz klar: Die kleinen Freuden im Leben schätzen und bewusst zu zelebrieren. 🤩 Gemeinsam mit Zalando haben wir sechs beeindruckende Frauen zum Gespräch getroffen, um mit ihnen über ihren ganz persönlichen Moment of Joy im vergangenen Jahr zu sprechen. Passend zur aktuellen Zalando Kampagne unter dem Hashtag #GlückGehörtZuUns haben sie uns erzählt, was sie glücklich gemacht hat. Aber lest selbst!

@iamchristlclear

Sie ist taff, sie ist präsent, sie publizierte 2021 ihr eigenes Buch. 📚 Von wem die Rede ist? Christl Clear natürlich. 🤩 Als Powerfrau hat sie schon lange einen Platz in den Herzen ihrer Community und nun auch einen bei unseren missen. 🧡 Die Influencerin, Kolumnistin und Buchautorin verrät uns: Der schönste Moment war überraschenderweise nicht der, in dem sie ihr eigenes Buch erstmals in Händen hielt. Was sie noch mehr berührte, war die erste öffentliche Lesung daraus. Die direkten Vibes und Reaktionen zu spüren, verschafft ihr heute noch Gänsehaut. ✨

Ihr Freudenteil von Zalando? Die verspielte Bucketbag von Rosantica! 🤩

Bild: Christl Clear by Doris Himmelbauer

@alexandra_stanic & @tonicahunter

Das Power-Couple Alexandra Stanic und Tonica Hunter hat uns am Set des Shootings mit ihrem strahlenden Lächeln begeistert! 😍 Man spürte einfach sofort: YAS GIRL, das sind Couple-Goals. 👭 Der schönste Moment für sie? Einfach sie selbst sein zu können, sich nicht verstellen zu müssen und das am liebsten gemeinsam. ✨ Denn was gibt es Schöneres, als die beste Freundin auch als Partnerin an der Seite zu haben? We can absolutely relate!

Modische Freudenmomente feiert Journalistin Alex im Zebra-Rolli und Researcherin, Kuratorin und Kulturproduzentin Tonica ganz casual mit cooler Caro-Hose – das versprüht wahre Lebensfreude! 🥰

Bild: Tonica Hunter & Alexandra Stanic by Doris Himmelbauer

@inaholub

Die Bio-Beschreibung FAT ACCEPTANCE ACTIVIST lässt einen direkt aufhorchen, wenn man auf Ina Holubs Instagram Profil vorbeischaut. 🧐 Wir können bestätigen: Diese Frau hat unfassbare Power und trug bei unserem Shoot nicht umsonst den Namen „Posing Queen“. 💪 Ina’s persönlicher joyful Moment in diesem Jahr? Endlich mehr Zeit mit ihrer Frau verbringen zu können – da sie nach einer langen Fernehe nun finally beide in Wien leben. 🥰 Hach, wie schön!

Den auffälligen Jumpsuit von Ralph Lauren hat die Body Positivity Aktivistin wahrlich gerockt und gekonnt in Szene gesetzt! 🤩

Bild: Ina Holub by Doris Himmelbauer

@lesfactoryfemmes

Ein weiteres Power-Duo stand für Zalando gemeinsam vor unserer Linse: Deea und Laura von Les Factory Femmes! 🤩 Neben Fashion- und Beauty-Content liegen ihnen ästhetische Inszenierung von Interior- und Lifestyle-Themen am Herzen. Pure Inspiration können wir hier nur sagen! Mit dabei am Set: Lauras ganz persönlicher „Moment of Joy“, die Geburt ihres kleinen Töchterchens! 👶 Aber auch Deea freut sich ganz besonders darüber, dass sich die Les Factory Femmes-Family vergrößert hat und die Freundschaft zu Laura noch fester geworden ist! Weiter so im neuen Jahr! 🥂

Die erfolgreichen Bloggerinnen haben beim Shooting mit ihren tollen Accessoires und modischen Outfits um die Wette gestrahlt und pure Lebensfreude versprüht! 🌟

Bild: Deea & Laura by Doris Himmelbauer

Was ist dein Moment of Joy?

Wenn wir etwas aus dem Shooting-Tag mit unseren sechs Powerfrauen mitgenommen haben, dann ist es eins: Freude ist ansteckend! 😍🧡 Außerdem ist es erwiesen, glückliche Menschen sind erfolgreicher! Lass uns eine Welle des Glücks lostreten und zeig uns deinen schönsten Moment of Joy auf Instagram mit dem Hashtag #GlückGehörtZuUns! ✨

Moments of Joy mit Zalando

Alle Looks erhältlich über zalando.at