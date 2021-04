Wie wir alle wissen, sagen unsere Sternzeichen einiges über unsere Persönlichkeit aus. Und natürlich gehört da auch Musik dazu! Egal ob Film-Soundtracks, Musik aus alten Zeiten, klassische Musik oder rhythmische Dancesongs. Wir zeigen dir, welches Lied am besten zu deinem Sternzeichen passt. Ready? Dann hier entlang! 👇🏼

1. Jungfrau: „Hard Out Here“ von Lily Allen

Als Jungfrau bist du eine absolut starke Persönlichkeit, scharfsinnig und willst ganz nach oben auf die Karriereleiter. Da passiert es leider auch schon einmal, dass du den ein oder anderen Stein in den Weg gelegt bekommst. Aber für dich natürlich üüüüüüberhaupt kein Problem! Darum kannst du dich mit dem Song „Hard Out Here“ von Lily Allen voll und ganz identifizieren und zeigst die Power, die in dir steckt!

via GIPHY

2. Wassermann: „Life Of The Party“ von Shawn Mendes

Ganz klar: Du liebst gute Laune, bist innovativ und lebst deine Unabhängigkeit. Als echte Individualistin ist es dir vollkommen egal, was andere von dir denken. Vor allem willst du auf gar keinen Fall gewöhnlich sein. Musikkultur und neue Sounds brauchst du auf jeden Fall in deiner Daily Routine! Da passt das Magazin AUX von A1now perfekt für dich: Livesessions angesagter Musiker, Newcomer und jede Menge coole Interviews mit Tori Reichel, Main-Host der Show, warten auf dich! Ready? Dein Song?! „Life Of The Party“ von Shawn Mendes. Denn dein Leben ist eine ultimative Party!

Bild: © Ina Aydogan

3. Löwe: „This Is How We Do“ von Katy Perry

Als echte Löwin liebst du es, im Mittelpunkt zu stehen und auf Partys aller Art zu gehen – genau wie in Katy Perry’s Lied, in dem sie das wilde Nachtleben zelebriert und richtig vorlebt. Noch dazu bist du immer auf der Suche nach einem Abenteuer und haltest deine Augen nach neuen Erlebnissen offen. Oh yes, du bist das absolute Powergirl – extrovertiert, feurig und verspielt! Go girl, you are on fire! 🔥

via GIPHY

4. Fische: „High Hopes“ von Kodaline

Du bist im Sternzeichen Fische? Dann können wir dir auf jeden Fall eines sagen: Du bist eine absolute Tagträumerin und neigst zu tollen Fantasien, die leider oft an der harten Realität scheitern. Trotzdem behalten die lebensfrohen Fische stets die Hoffnung, weshalb “High Hopes” von Kodaline das perfekte Lied für dich ist. Du hast die absolute Portion für großen Optimismus und strahlst das Geheimnisvolle in dir aus. Girl, you are perfect as you are!

via GIPHY

5. Skorpion: „Bad Blood“ von Taylor Swift feat. Kendrick Lamar

Oft gehst du mit anderen hart ins Gericht und hast keine Angst vor Konfrontationen. Da bist du voll und ganz entschlossen und auch mal furchtlos. Genau deshalb passt auch “Bad Blood” so gut zu dir. Wenn dir nämlich jemand richtig auf die Nerven geht, zeigst du ihm wo es langgeht. Genau wie Taylor Swift in diesem Lied es tut. Da kann auch schon mal dein giftiger Stachel reagieren. Aber du bist eine absolute Powerfrau und super toll, wie du bist!

via GIPHY