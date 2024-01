Als Cady Heron in „Mean Girls“ wurde Lindsay Lohan zu einem der legendärsten Teeniefilmstars der 2000er-Jahre. Das aktuelle Remake des Films scheint ihr aber nicht ganz zu gefallen.

Denn laut Insidern habe ein Witz die Schauspielerin ziemlich gekränkt.

„Mean Girls“ als Musical-Remake im Kino

Es ist mittlerweile 20 Jahre her, seitdem Lindsay Lohan in „Mean Girls“ spielte und damit einen der beliebtesten Teeniefilme der vergangenen Jahre schuf. Doch auch 2024 steht ganz im Zeichen der „Mean Girls“. Der Grund: Die Musical-Adaption, die unter anderem am Broadway aufgeführt wurde, wurde zur Vorlage für ein Kinofilm-Remake genutzt. Wir sehen also wieder die Story von Cady und den Plastics – dieses Mal allerdings mit Musik und Songs unterlegt und mit einem neuen Cast.

Bei solchen Remakes stellt sich natürlich immer eine große Frage: Was hält der alte Cast von der Neuaufnahme? Und zuerst sah es eigentlich so aus, als wäre Lindsay Lohan absolut an Bord. Schließlich erschien sie bei der Premiere in New York am Roten Teppich und (ACHTUNG ES FOLGT EIN SPOILER!) taucht auch in dem Film für einen kurzen Cameo-Auftritt auf.

Dieser Witz ging für Lindsay Lohan offensichtlich zu weit

Doch wie Vertreter der Schauspielerin jetzt verraten, war die 37-Jährige nicht komplett von der Neuauflage überzeugt. Vor allem ein Witz in dem Film stößt Lindsay nämlich offenbar sauer auf. In dem Remake kommt nämlich die Bezeichnung „Fire Crotch“ vor. Konkret wird diese verwendet, um die „neue“ Cady zu beschreiben. Die Anspielung basiert jedoch auf dem Privatleben der OG-Cady Lindsay Lohan.

Denn in einem Paparazzi-Video aus dem Jahr 2006 war zu sehen, wie Brandon Davis – der Erbe eines Ölimperiums, die Schauspielerin als „Fire Crotch“ beleidigte und verletzende und toxische Kommentare über ihren Intimbereich veröffentlichte. Ein Video, das damals viral ging und der Begriff „Fire Crotch“ wurde immer wieder mit Lindsay in Verbindung gebracht. Damals war Lindsay mitten in ihrer Partygirl-Era und wurde von vielen Medien ins Lächerliche gezogen und heftig kritisiert.

Ein Flashback, der für die Schauspielerin offenbar alles andere als nett war. „Lindsay war sehr verletzt und enttäuscht über die Anspielung im Film“, betont ein Vertreter der Schauspielerin gegenüber „People“. Wann genau Lindsay von der Anspielung im Film erfuhr, ist übrigens nicht bekannt. Weder Drehbuchautorin und Produzentin Tina Fey, noch das verantwortliche Studio Paramount haben sich bisher zu der Kritik geäußert.