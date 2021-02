Man könnte Bäume ausreißen, die ganze Welt umarmen und hat Schmetterlinge im Bauch: Frisch verliebt zu sein ist einfach wunderbar! Aber wie nehmen Männer diese ganz besonderen Gefühle eigentlich wahr und woran merken sie, dass sie sich so richtig verguckt haben?

Wir haben bei sieben Herren nachgefragt.

Jonas, 28

“Wenn ich jede freie Minute mit dieser Person verbringen will und es in meinem Bauch kribbelt, wenn ich an sie denke.”

Luca, 37

“Wenn ich mir immer wieder das Lied anhöre, das mich an unseren ersten Kuss erinnert.”

Ralf, 19

“Ich glaube, ich war noch nie so richtig verliebt.”

Ali, 25

“Wenn ich rund um die Uhr bei ihr sein will, ständig ihre Nähe suche und sie pausenlos einfach nur anschauen möchte.”

Claus, 33

“Wenn es nichts Schöneres mehr gibt, als sie im Arm zu halten und ihr ganz nahe zu sein.”

Mario, 28

“Ich habe tausend Schmetterlinge im Bauch, kann nur mehr an sie denken und bin irgendwie zu nichts mehr zu gebrauchen.”

Paul, 29

“Wenn ich jeden Abend vor dem Einschlafen als letztes an die Person denke.”