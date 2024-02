Es ist ein Trick, den wir wohl alle schon einmal gehört haben: wenn dein Handy nass wird und nicht mehr funktioniert, leg es in eine Schüssel Reis! Doch jetzt enthüllt Apple, dass dieser Lifehack offenbar gar nicht so hilfreich ist.

Stattdessen hat das Unternehmen einen anderen Tipp.

Apple warnt vor Reis als Lifehack

Ein falscher Schritt, ein Stolpern, ein versehentliches Hinlegen – und schon ist das Handy im Wasser. Ein absolutes Horrorszenario für viele von uns. Denn in allzu vielen Fällen überlebt das Handy den Sprung ins kühle Nass nämlich nicht. Aber was soll man denn dann tun?

Wer online nach Lifehacks sucht, stößt oft auf eine Antwort: das Handy muss so schnell wie möglich in eine große Schüssel Reis gelegt werden. Denn der ungekochte Reis sauge die Flüssigkeit auf, versprechen viele.

Doch offenbar hilft dieser Hack gar nicht. Zumindest betont das jetzt Apple höchstpersönlich. In der neuen Anleitung zur Rettung des nassen Handys heißt es nämlich explizit: „Legen Sie Ihr iPhone nicht in einen Beutel mit Reis. Andernfalls könnten kleine Reispartikel Ihr iPhone beschädigen.“ Stattdessen hat Apple andere Tipps, um das durchnässte Handy noch zu retten.

Das solltet ihr bei einem nassen iPhone tun

Sobald der Hinweis „Liquid Detected“ am Bildschirm erscheint, warnt das Handy davor, dass im USB-Anschluss Wasser ist. Dann sollte man das iPhone nicht mehr an einem Kabel angesteckt lassen. Wer die Flüssigkeit aus dem Telefon ziehen möchte, sollte dann „vorsichtig das iPhone mit dem Stecker nach unten gegen die Hand“ klopfen. Anschließend rät Apple: „Lassen sie das iPhone an einem trockenen Ort mit etwas Luftzufuhr liegen.“

Nach mindestens 30 Minuten solle man dann versuchen, das Telefon zu laden. Sollte es aber weiterhin die Flüssigkeits-Warnung anzeigen, muss man eventuell das Telefon bis zu einem Tag lang an einem trockenen Ort lagern. „Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis es vollständig getrocknet ist“, so Apple.

Das soll also der Lifehack sein, um das Telefon zu retten. Reis wird strengstens verboten; ebenso wie die Hilfe durch eine externe Wärmequelle (wie etwa ein Haarfön) oder das Einführen von Wattestäbchen und Co, um die Flüssigkeit aufzusaugen. Falls euer iPhone demnächst also mal wieder in eine Pfütze fällt, wisst ihr jetzt, was (nicht) zu tun ist! You’re welcome!