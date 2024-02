Wer Angst vor Reptilien hat, sollte jetzt besser nicht weiterlesen. Ein Biologe aus den Niederlanden hat im Amazonas eine schaurige Entdeckung gemacht. Während seiner Forschungsreise ist er auf eine neue Art einer Riesenschlange gestoßen. Diese ist ganze acht Meter lang und wiegt unglaubliche 200 Kilogramm!

Dabei soll es sich um eine „Nördliche Grüne Anakonda“ handeln.

Riesenschlange im Amazonas entdeckt

Eine Nachricht, die mit Sicherheit nicht gerade förderlich für Ophidiophobie, also die Angst vor Schlangen, ist! Der bekannte niederländische Biologe Freek Vonk hat sich auf Entdeckungsreise in den Amazonas begeben. Dort ist er auf ein unfassbares Ungeheuer gestoßen, das sich im Wasser befand: eine Riesenschlange. Und zwar wirklich riesig! Das Reptil ist acht Meter lang und wiegt unglaubliche 200 Kilogramm. Auch einen Namen hat die Schlangenart bereits, die laut dem Biologen noch recht neu ist.

Sie wird als Eunectes akayima bezeichnet, was so viel heißt wie „Nördliche Grüne Anakonda“ und gehört zu den größten Schlangen der Welt. Für den Biologen und sein Team ist dieser Fund einfach unfassbar: „Das ist etwas ganz Besonderes! Ich habe bislang nur eine neue Art entdeckt, aber das war eine Giftschlange, so groß wie mein kleiner Finger“, zeigt er sich auf Instagram begeistert.

Video sorgt für Grauen

Freek Vonk scheint allerdings keine große Angst vor der Schlange zu haben, wie ein von ihm gepostetes Video zeigt. Er schnorchelt genüsslich neben dem Riesenreptil und bestaunt das Tier von allen Seiten. Am Ende hält er sogar seine Hand ganz nahe den Kopf der Schlange, um zu zeigen, wie groß sie ist. „Es ist die größte Schlange, die ich je gesehen habe, so fett wie ein Autoreifen und mit einem Kopf in der Größe eines Menschen“, schreibt der Entdecker zu dem Beitrag.

Mehr als 20.000 Menschen haben das unglaubliche Video der Riesenschlange bereits geliked. Die meisten zeigen sich jedoch schockiert über die Größe des Tieres. „Man sieht das Video und denkt sich nur: ‚Scheiße Freek Vonk. Verschwinde hier'“, kommentiert etwa ein User. Eine weitere Person fragt sich: „Was isst diese Schlange um am Leben zu bleiben?“.

Wie konnte die Schlange so lange unentdeckt bleiben?

Eine weitere berechtigte Frage: wie konnte diese Schlange so lange im Verborgenen bleiben? Die Erklärung von Vonk: der Lebensraum der Schlange! Denn diese Anakonda ist im trüben Fluss- und Sumpfwasser des Amazonas unterwegs und somit kaum für jemanden sichtbar. Außer man hat den Mut und das Glück von Freek Vonk, der durch Zufall auf das Riesenreptil gestoßen ist.