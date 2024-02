Normalerweise sollten wir bei „Die Bachelors“ mittlerweile darüber sprechen, wer die insgeheimen Favoritinnen sind und schon den ersten Herzschmerz spüren. Stattdessen geht es auch in der aktuellen Folge nur um zwei Dinge: Sport und Knutschen.

Zumindest einen romantischen Moment gab es für uns aber dann doch!

„Die Bachelors“: Let’s Talk About Sex

Woche sechs beim Bachelor und unter den Damen breitet sich jetzt ein ganz besonderes Gefühl aus: ein paar fühlen sich ganz schön horny. Schließlich bekommt nicht jeder die Chance, Zeit mit den Rosenkavalieren zu verbringen. Und auch wenn sie es schaffen; mehr als ein paar Küsschen gab es bisher ja noch nicht. Vor allem für Lisa scheint das immer mehr zum Problem zu werden. „Wir sitzen hier alle so hart auf dem Trockenen“, betont sie. Einige der Damen sind sich vielleicht auch deshalb sicher: bei einem Übernachtungsdate würden sie auch mit dem Rosenkavalier ihrer Wahl schlafen. Und ganz ehrlich: wir finden es richtig gut, dass auch mal die Frauen offen über Sex sprechen. Aus vergangenen Staffel kennen wir ja eher, dass das Thema schnell unter die Bettdecke gekehrt wurde.

Zeigen dif das erste mal Sexgespräche der Damen #bachelors pic.twitter.com/dqcNLU8y4F — Sososo (@Sososo51472471) February 21, 2024

Aber bevor wir die Folge zu sehr feiern können, treten schon wieder unsere zwei Herzensbrecher ins Rampenlicht. Denn es wird Zeit für ein Doppeldate. So, und jetzt dürft ihr alle einmal kurz raten, worum es bei diesem Date gehen wird. RICHTIG, Sport. Nein, wir halten es auch nicht mehr aus, dass diese beiden Männer offenbar nur ein einziges Hobby haben, aber da müssen wir jetzt eben gemeinsam durch. Es geht nämlich zum Tennis! Warum genau das romantisch sein soll? Keine Ahnung. Doch vor allem Dennis scheint die Idee zu Beginn richtig zu feiern. Wenn wir eines von ihm gelernt haben, dann ja, dass er es liebt, sich mit Sebastian zu messen. Blöd nur, dass dieser im Tennis deutlich besser ist.

"Wir wollten mal Doppel spielen"



Ist das ein neuer Euphemismus für einen Vierer? #bachelor #bachelors — hab1meinung 🇺🇦 (@hab1meinung) February 21, 2024

Statt also das Date zu nutzen, um zu flirten oder ein bisschen romantische Stimmung aufkommen zu lassen, benimmt sich Dennis lieber wie ein Fünfjähriger und betont wieder und wieder, wie sehr er sich über die Niederlage ärgert. Na wenn das nicht sexy ist, wissen wir auch nicht weiter. Irgendwie überrascht es und dann auch nicht, dass Dennis bei seinem Date mit Lissy keinen Kuss bekommt, während zwischen Sebastian und Eva die Funken sprühen. Die beiden verstehen sich richtig gut und vielleicht zum ersten Mal in dieser Staffel denken wir uns auch als Publikum „aaaaw wie niedlich“. Es zeigt sich einmal mehr: Sebastian ist der Romantiker in dieser Staffel. Für Eva ein klarer Sieg. Denn sie betont: Das war das „beste Date Ever“.

Warum bestehen alle Dates aus Sporteinheiten

Aber keine Sorge, auch für alle Cringe-Liebhaber:innen wird es noch interessant. Denn es gibt auch diese Woche wieder Gruppendates. Und nachdem Dennis beim Einzeldate ohne Kuss nach Hause musste, fährt er jetzt wirklich alle Geschütze aus. Es geht zum Puppy Yoga (weil: ohne Sport ist es ja kein Date!). Die Frauen sind zwar zuerst deutlich begeisterter von den Welpen als von Dennis, aber auch er bekommt nach der Workout-Session ein bisschen Aufmerksamkeit. Vor allem von Katja. Denn die beiden küssen sich beim anschließenden Einzeldate; und romantisch wie Dennis eben ist, hat er danach auch noch ein Fazit, dass er mit uns allen teilen muss: „Wir haben uns fast aufgefressen“. Äääähm ja; dann wäre das ja auch geklärt.

Sebastian lädt seine Auserwählten währenddessen zum Picknick mit Geparden ein. Auch bei ihm kommt es zu einem Kuss; dieses Mal mit Freya. Und wir müssen an dieser Stelle einfach betonen: die Tatsache, dass er die Frauen immer vorab fragt, ob er sie denn küssen darf, finden wir nicht nur richtig niedlich, sondern auch echt respektvoll. Nicht jeder will schließlich vor laufenden Kameras wild rumknutschen. Wobei wir schon auch sagen müssen: zwei Küsse mit zwei Frauen in einer Woche zeugen jetzt auch nicht gerade von purer Romantik. Aber naja…

Wie er auch noch fragt, ob er sie auch küssen darf🥺#Bachelors pic.twitter.com/m8Zp3t0Jlt — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) February 21, 2024

„Die Bachelors“: Diese Frauen müssen die Villa verlassen

Bevor wir die beiden Rosenkavaliere zu sehr vergleichen, ist es auch schon Zeit für die Nacht der Rosen – dieses Mal unter dem Motto „Elemente“. Warum? Wir wissen es nicht. Viel wichtiger ist es nämlich, dass die beiden Männer vorab noch eine Workout-Montage präsentieren! Denn wir dürfen nicht vergessen: hier geht es schließlich um Sport…. äääh die große Liebe natürlich.

Die Nacht der Rosen nutzt Sebastian übrigens, um sich endlich darüber klar zu werden, wie es um Leonie steht. Denn diese rückte von der anfänglichen Favoritin und der Empfängerin seiner ersten gelben Rose in den vergangenen Wochen mehr und mehr in eine Außenseiterrolle. Auch ein Gespräch mit Rebecca (die von Dennis die erste gelbe Rose bekam) wirft bei Sebastian nur noch mehr Fragezeichen auf. Sie gehen lassen will er aber offensichtlich (noch) nicht. Denn Leonie bekommt erneut eine Rose. Für Kim-Yva und Jessica ist die Reise jedoch zu Ende.

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.