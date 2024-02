Halbzeit bei „Die Bachelors“ und langsam kristallisiert sich die eine oder andere Favoritin heraus. Grund genug, dass mal wieder geknutscht wird. Doch eine Kandidatin hat ein anderes Ziel: sie will offenbar für Unruhen sorgen.

Eine Kandidatin verlässt sogar freiwillig die Villa.

„Die Bachelors“: Es wird geknutscht und gelästert

Wer unsere Recaps von „Die Bachelors“ verfolgt hat, weiß: Wir haben uns schon öfters über die Sport-Faszination der Bachelors geärgert. Aber Sebastians Gruppendate übertrumpft noch einmal alles. Denn für Fabienne, Freya, Eva, Leonie, Jessy und ihn geht es tatsächlich zum Morgensport. Ja, das ist offenbar seine Idee von Romantik. Nein, wir wären auf dieses Date nicht mitgekommen. Denn ganz ehrlich: Wenn wir eine Workout-Class wollen, gehen wir ins Gym! Für Sebastian ist es aber anscheinend die perfekte Chance zu sehen, wer denn eigentlich morgens schon aktiv ist.

Ganz nebenbei will er noch eine zweite Frage klären: wen meinte Leonie denn letzte Woche. Zur Erinnerung: Leonie enthüllte Sebastian vergangene Woche, dass es jemand in der Gruppe nicht ernst meint und in ihren Augen fake ist. Wer genau das ist, verriet sie natürlich nicht! Und auch diese Woche schweigt Leonie zu dem Thema. Für Sebastian wird die Beziehung zu Leonie dadurch ganz schön angespannt. „Leonie erinnert mich so ein Stück weit auch immer wieder an Frauen in meiner Vergangenheit. Und das ist genau das, was mich am Ende des Tages auch so ein bisschen triggert.“

Diese Kandidatin verlässt die Villa freiwillig

In der Zwischenzeit wird es bei Dennis deutlich romantischer. Bei seinem Date mit Rebecca geht es wieder in den Pool. Und offenbar ist Poolwasser für ihn die perfekte romantische Atmosphäre; denn wie schon letzte Woche kommt es wieder zu einem Kuss. Doch schon kurz nach dem Kuss wird Dennis nachdenklich. Denn er betont: er fürchtet, dass es mit ihr schon zu perfekt ist. Die Frauen in der Villa finden das Geknutsche von Dennis übrigens nicht so toll. „Jedes Einzeldate ein Kuss. Also wenn´s so weitergeht – Prost, Mahlzeit“, betont etwa Kim. „Dann wird er sie bei den Dreamdates alle nacheinander wegflanken.“ Bei dem Gruppendate bleibt es bei Dennis zumindest bei Umarmungen.

Wer jetzt denkt, dass es ruhiger wird, täuscht sich allerdings. Denn bei der Nacht der Rosen gibt es noch richtig Drama. Zum einen ist da Laura S., die das Gespräch mit Dennis sucht. Zur Erinnerung: Laura S. wechselte vergangene Woche von Team Sebastian zu Team Dennis. Beim Gruppendate mit Dennis durfte sie den Rosenkavalier auch näher kennenlernen. Doch das reicht ihr offenbar nicht. Denn in dem Gespräch betont sie, dass sie sich einfach nicht wohl fühlt. „Ich finde, du bist ein toller Mann und ich mag dich echt“, sagt sie dann Dennis. „Aber mir geht’s einfach nicht so gut und ich muss auf meine Psyche, meine Gesundheit hören, wenn es mir nicht gut geht.“ Laura S. verlässt die Show also freiwillig.

Laura beendet wirklich freiwillig ihren Gratisurlaub #Bachelors pic.twitter.com/AVtiNrcisW — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) February 14, 2024

„Die Bachelors“: Das Drama um Leonie geht weiter

Und auch bei Sebastian wird es dramatisch. Denn er geht bei der Nacht der Rosen zu Rebecca aus dem Team Dennis – Chaos bricht bei den Damen aus. Will er sie etwa umwerben? Vielleicht sogar zu einem Date einladen? Nope. Sebastian braucht einfach nur kurz weibliche Unterstützung. Denn er will wissen, wie ihre Erfahrung war, als sie die gelbe Rose bekommen hat. Zur Erinnerung: Leonie betonte ihm gegenüber in der Vergangenheit, dass die gelbe Rose aus Woche eins wie eine „Zielscheibe auf dem Kopf“ war und ihr die Zeit in der Villa schwerer machte. Rebecca sieht das aber ganz anders und betont, dass sie sich in der Villa wohl fühlt.

Die Neidblicke und Neidsprüche wenn einer der #bachelors ein Einzelgespräche führt pic.twitter.com/KRH2cgZpso — Sososo (@Sososo51472471) February 14, 2024

Sebastian gesteht ihr dann: bei Leonie hat er noch viele Fragezeichen. Er glaubt: Leonie hat sich in eine Rolle gesteckt, in der sie zur Außenseiterin wurde – und das hat ihm Rebecca eigentlich bestätigt. Ob das Leonies Chancen bei Sebastian jetzt schmälert? Eine Rose bekommt sie am Ende dennoch, ganz im Gegensatz zu Selin und Fabienne, die nach Hause fahren müssen. Das Drama könnte nächste Woche also weitergehen!

Natürlich nimmt er Leonie. Er will ja noch Namen aus ihr rausbekommen. 🤷‍♂️ #bachelors — Fyre Abend Trasha🪝📯 (@EnPiSi) February 14, 2024

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.