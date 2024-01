Fans von „Squid Game“ aufgepasst: Die wohl erfolgsreichste Netflix-Serie aller Zeiten kommt mit einer zweiten Staffel zurück. Und das sogar schon sehr bald! Laut dem Streamingdienst sollen die neuen Folgen noch 2024 starten.

Das Warten hat also ein Ende!

„Squid Game“: Staffel 2 startet 2024

Könnt ihr glauben, dass es schon bald drei Jahre her ist, seit „Squid Game“ auf Netflix Premiere feierte und zu einem absoluten Phänomen wurde? Immerhin steht die südkoreanische Serie mit 2,2 Milliarden (!) gestreamten Stunden bis heute an der Spitze der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix. Umso erfreulicher dann die Nachricht, die schon kurz nach dem Finale der ersten Staffel verkündet wurde: „Squid Game“ bekommt eine weitere Season.

Doch nachdem Serienmacher Hwang Dong-hyuk ganze zehn Jahre an dem Plot für Staffel eins getüftelt hat, war es anzunehmen, dass die neuen Folgen etwas auf sich warten lassen. Hier aber die Good News: Das Warten hat schon sehr bald ein Ende. Denn wie Netflix verkündete, kommt der Nachschub rund um die düstere Story von Gi-hun noch in diesem Jahr!

Veröffentlichung Ende des Jahres

Wann genau wir mit den neuen „Squid Game“-Folgen rechnen dürfen, ist allerdings noch ein Geheimnis. Expert:innen rechnen jedoch damit, dass es im letzten Quartal von 2024 so weit sein wird. Für uns heißt das: Wir können uns das ganze Jahr auf etwas freuen! Wer die Wartezeit mit „Squid Game“-Content überbrücken möchte, kann sich ja einfach nochmal die blutrünstige erste Staffel der Serie ansehen. Oder das höchst umstrittene Reality-Format „Squid Game: The Challenge“, in dem reale Menschen in verschiedenen Challenges um ein Preisgeld in der Höhe von 4,56 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 4,2 Millionen Euro) spielen.

Streik hat den Start vieler Titel verzögert

In einem offiziellen Statement gegenüber Variety, bestätigt Netflix jetzt, dass es 2024 mit vielen beliebten Serien weitergeht. Einige hätten sich durch den Streik in Hollywood stark verzögert; die südkoreanische Produktion „Squid Game“ war davon allerdings nicht betroffen. Ganz im Gegenteil: Die neuen Folgen erscheinen sogar früher als gedacht. Denn anfänglich rechnete man nicht mit einer Veröffentlichung vor 2025.

„Trotz der Streiks im vergangenen Jahr, die den Start einiger Titel verzögerten, haben wir für 2024 ein großes, mutiges Programm geplant“, heißt es seitens des Streamingriesen. „Das Publikum kann zwischen erfolgreichen, wiederkehrenden Serien wie ‚Diplomatische Beziehungen‘ Staffel 2, ‚Bridgerton‘ Staffel 3, ‚Squid Game‘ Staffel 2 und ‚Die Kaiserin‘ Staffel 2 wählen“, so das Netflix-Statement. Ihr seht also: serientechnisch wird 2024 ziemlich spektakulär!