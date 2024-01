Die wohl schönste aller Seasons ist schon voll im Gange und bis Ende Februar haben wir noch die Chance, uns so richtig in Szene zu setzen auf einen der vielen Bälle in Österreich. Du hast noch keine Idee für deinen Look des Abends?

Wir zeige dir heute die schönsten Frisuren zum Nachstylen.

Glamouröse Looks zum Selberstylen

Das Highlight eines perfekten Looks ist dabei definitiv ein glamouröses Hairstyling. Dafür benötigt es ab jetzt auch keine Hilfe mehr von Profis, denn dank der Dyson Hair Care Produkte lassen sich spielend leicht und in wenigen Schritten auch zu Hause einzigartige Frisuren kreieren. Moderatorin Kimberly Budinsky strahlte im letzten Jahr schon dank Dyson am Wiener Opernball.

Süße Aufsteckfrisur

Die coole Aufsteckfrisur kriegen wir mit dem Dyson Airwrap im stylischen Nickel/Kupfer hin. Der Airwrap ist nicht nur ein echter Hingucker für uns im Badezimmer, sondern zaubert auch die schönsten Looks. Für die Ball-Frisur wird Strähne für Strähne von Grund weg mit einer Borstenbürste aufgelockert. Danach werden zwei große Strähnen gemacht: eine am Oberkopf, eine am Hinterkopf. Der Hinterkopf wird auf einen Zopf stark nach oben gekämmt und fixiert und der Zopf am Ende in eine Schlaufe gelegt. Der Oberkopf wird in der Mitte geteilt und durch den Zopf mit der Schlaufe gelegt, festgezogen und mit Schiebespangen fixiert. Die vorderen Strähnen werden dann mit dem Dyson Airwrap gelockt, so dass diese lässig ins Gesicht fallen. Fertig ist der Look!

Model Sophie mit dem schönen Look von Dyson.

Bild: Dyson/ Fotograf: Erick Knight

Edle Glamour-Wellen

Edel und trotzdem so super easy zum Nachstylen! Bei Naturwellen werden diee mit dem Dyson Supersonic ausgeföhnt und im Anschluss für das perfekte Volumen und eine perfekte Welle kleine Abteilungen gemacht. Mit dem Dyson Corrale Haarglätter gelingt es uns, Strähne für Strähne eine natürliche Wellenbewegung zu formen. Diese Wellen werden über den ganzen Kopf von Grund weg mit einer Drehbewegung in die Spitzen gezogen. Abschließend werden die geformten Wellen mit einem groben Kamm durchfrisiert, um eine schöne Wellenform zu erzielen. Am Oberkopf wird mit einem Seitenscheitel schmal am Gesicht zurückfrisiert und auf den Seiten der Look mit Schiebespangen fixiert. Für das Glamour-Finish des edlen Looks sorgt Goldglitter. So sind wir ready to go!

Model Helena im glamourösen Ball-Look.

Bild: Dyson/ Fotograf: Erick Knight

Dyson am Wiener Opernball

Alle Ball-Liebhaber:innen aufgepasst: In einem Styling-Corner im Vorraum des Mahlersaals können sich die Ball-Besucherinnen in der Wiener Staatsoper immer wieder in kurzen Sessions ihre Ball-Frisur auffrischen lassen und sich somit die ganze Nacht glamourös fühlen. Wie cool ist das denn?