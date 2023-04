Schon lange warten wir auf das Startdatum der neuen Staffel von „Selling Sunset“. Jetzt ist es so weit und das Release-Date ist fix – am 19. Mai 2023 können wir endlich die neuen Folgen auf Netflix streamen. Aber nicht alle Immobilienmaklerinnen sind wieder dabei.

Zwei wichtige Personen aus den vergangenen Staffeln werden nämlich fehlen.

Selling Sunset: Der Starttermin von Staffel 6 steht jetzt fest

Knapp ein Jahr ist es her, seitdem wir die fünfte Staffel von „Selling Sunset“ gebingt haben. Aber wir haben gute Nachrichten für euch: Bald könnt ihr euch das Immobilien-Format wieder gönnen. Ab 19. Mai sind die Immobilienmaklerinnen der Oppenheim Group nämlich wieder auf Netflix zu sehen. Und wie der kurze Trailer der neuen Folgen schon verrät, sind sie motivierter ‚than ever‘, Luxusimmobilien in Los Angeles an den Mann und die Frau zu bringen.

Schon die vergangenen Staffeln waren dramatisch und wie es aussieht, wird es auch diesmal nicht an Drama fehlen. Und das, obwohl eine der Maklerinnen, die in der Serie besonders in Catfights involviert war, nicht mehr mit dabei sein ist. Die Rede ist von Christine Quinn. Wie sie bereits nach der fünften Staffel angekündigt hatte, ist sie nun endgültig ausgestiegen. Doch das scheint die restlichen Maklerinnen nicht im Geringsten zu stören. „Ich glaube nicht, dass ich Christine vermissen werde. Es ist also wahrscheinlich das Beste, dass sie weg ist. Aber ich bin nervös wegen der neuen Dynamik“, teasert Mary im kurzen Trailer schon an.

Diese Stars sind wieder dabei

In der sechsten Staffel erwarten uns aber auch einige altbekannte Gesichter: Natürlich sind Brett und Jason Oppenheim diese Staffel wieder dabei. Und auch Mary Fitzgerald, Crishell Stause, Heather Rae El Moussa, Davina Potratz, Emma Hernan, Amanza Smith und Chelsea Lazkani, die in der fünften Staffel dazugestoßen ist, sind wieder mit von der Partie.

Maya Vander hingegen wird nicht zurückkehren. Wie TMZ berichtet, möchte sie sich darauf konzentrieren, „ihre Familie großzuziehen und ihr Immobiliengeschäft in Miami weiter auszubauen“. Vanessa Villela wird in der neuen Staffel ebenso nicht mehr zu sehen sein. Warum genau, ist nicht bekannt.

Dafür gibt es aber zwei Neuzugänge. Zum einen Nicole Young. Sie arbeitet schon länger für die Oppenheim Group und wird in der neuen Staffel auch vor der Kamera zu sehen sein. Tatsächlich war geplant, dass sie schon in der ersten Staffel dabei ist. Damals machte sie allerdings kurzfristig einen Rückzieher. Eine weitere neue Immobilienmaklerin ist Bre Tiesi – sie hat kürzlich ein Baby mit dem bekannten Comedian Nick Cannon bekommen.