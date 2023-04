Sind Camila Cabello und Shawn Mendes offiziell wieder ein Paar? Was nach einer einmaligen Sache am Coachella-Festival aussah, könnte nun doch ernster sein. Denn die zwei wurden nun tatsächlich Händchen haltend bei einem Spaziergang in LA gesichtet.

Und der Clip ging prompt viral.

Offizielles Liebescomeback bei Camila Cabello und Shawn Mendes?

Seit Camila Cabello und Shawn Mendes gemeinsam beim Coachella-Festival gesichtet wurden, sind Fans ganz aus dem Häuschen. Die Musikstars gaben im November 2021 völlig überraschend ihre Trennung bekannt, doch die zwei scheinen sie sich nun offensichtlich wieder anzunähern. Videos zeigten die zwei Stars nämlich gut gelaunt und äußerst touchy auf dem Gelände des legendären Musikfestivals. Sogar ein Kuss gab es. Doch allzu große Hoffnungen auf ein Liebescomeback machten sich Fans nicht. Denn in einem Video ist zu hören, wie ein Fotograf Camilla fragt, ob sie und Shawn wieder ein Paar seien. Sie lächelt nur, zeigt auf eine ihrer Freundinnen und antwortet sarkastisch: „Wir? Ja sind wir“.

Zudem erklärte eine anonyme Quelle vor kurzem gegenüber Page Six, dass es zwischen Camila und Shawn trotz der Annährung beim Festival nicht wieder gefunkt haben soll. „Shawn und Camila sind nach wie vor Freunde, mit viel Liebe und Geschichte zwischen ihnen, aber sie sind nicht wieder zusammen“, behauptete der Insider. Die einstigen Lovebirds sollen nach dem Beziehungs-Aus aber in Kontakt geblieben sein. Sie hätten dann beschlossen, sich beim Coachella zu treffen, einfach nur, weil sie sowieso beide hinwollten, so der Insider. In der Nacht habe demnach dann eines zum anderen geführt, es sei aber „eine einmalige Sache“ gewesen. Doch ganz so „einmalig“ scheint die Sache dann doch nicht gewesen zu sein. Denn Shawn und Camila wurden nun tatsächlich Händchen haltend bei einem romantischen Spaziergang erwischt!

Fan erwischt Musikstars Händchen haltend bei Spaziergang

Die australische Journalistin Jessica Rendall erwischte Shawn und Camila am Abend auf den Straßen von Los Angeles. Die Beobachterin zückte prompt ihr Handy, filmt die zwei von hinten und teilt die Aufnahmen daraufhin in ihrer Instagram-Story. Der Clip zeigt, wie das einstige Traumpaar Hand in Hand und sichtlich entspannt in Santa Monica entlangschlendert. Zu den Aufnahmen schreibt die Journalistin: „Das bestätigt, dass Shawn Mendes und Camila Cabello wieder zusammen sind.“ Auf TikTok ging der Clip bereits viral. Bisher haben allerdings weder der „Stichtes“-Sänger noch seine ehemalige Freundin das Liebes-Comeback bestätigt.

Der neue Clip bringt das Internet aber endgültig zum Ausrasten. Die meisten Fans freuen sich riesig, das einstige Traumpaar nun wieder gemeinsam zu sehen. „Das sind die tollsten Nachrichten im Jahr 2023. Ich freue mich so für die beiden und wünsche ihnen alles Gute.“, schreibt eine Userin zum Beispiel auf TikTok. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Sie gehören einfach zusammen! Ein Match, wie für die Ewigkeit gemacht!“ Einige Anhänger:innen zeigen sich aber auch etwas besorgt: „Ob das gut gehen kann? Ich hoffe weder Shawn noch Camila wird das Herz gebrochen“, so ein Fan.

In Freundschaft getrennt

Die genauen Gründe für die Trennung im Jahr 2021 sind nicht bekannt. Doch wie Camila und Shawn damals beteuerten, sollen sie sich tatsächlich in aller Freundschaft getrennt haben. „Wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden, aber unsere Liebe füreinander als Menschen ist stärker als je zuvor“, so das gemeinsame Statement auf Instagram. „Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und werden auch weiterhin beste Freunde sein. Wir wissen eure Unterstützung von Anfang an und auch in Zukunft wirklich zu schätzen“.