Künstliche Intelligenz (KI) nimmt immer mehr Platz in unserem Alltag ein. Sei es durch ChatGPT oder Filter, die uns in Anime-Figuren verwandeln. Dass KI für die Popkultur aber auch ganz schön gefährlich werden kann, zeigt jetzt ein neuer viraler Song von Drake und The Weeknd.

Denn dieser wurde vollkommen ohne ihre Mitarbeit oder ihr Einverständnis geschaffen.

Neuer Song von Drake und The Weeknd – aber ganz ohne die Künstler

„I came in with my ex like Selena to flex. Bumpin‘ Justin Bieber the fever ain’t left.“ Mit diesen Worten beginnt der Song „Heart on My Sleeve“, der derzeit online viral geht. Aber nicht wegen den Textzeilen, die vermeintlich intime Geheimnisse von Selena Gomez und ihrem Ex The Weeknd enthüllen. Sondern weil das Duett von The Weeknd und Drake zwar wie ein Song von den beiden Superstars klingt, jedoch keiner von den beiden dafür im Studio stand.

Denn „Heart on My Sleeve“ wurde von dem Creator „Ghostwriter“ gemacht – und zwar mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Wie genau der Song entstanden ist und ob der gesamte Song, nur die Lyrics oder auch die Melodie mithilfe der KI entstanden sind, verrät der TikTok-Creator jedoch nicht. Nur so viel lässt er schon erkennen: „Das ist nur der Anfang“, heißt es in seiner TikTok-Bio.

Und auch, wenn weder Drake noch The Weeknd an dem Song beteiligt waren; die Fans der beiden sind ziemlich begeistert von dem neuen Track. Denn online geht der Song innerhalb kürzester Zeit viral und wird unzählige Male geteilt. „Ehrlich gesagt klingt das besser als Drake in den letzten zwei Jahren“, kommentiert etwa ein User. „Wäre die Produktion ein bisschen besser, wäre der Song an der Spitze der Charts“, schreibt ein anderer User. Viele wünschen sich schon ein ganzes KI-Album und betonen, dass der TikTok-Creator mit nur einem kurzen Song die gesamte Musikindustrie auf den Kopf gestellt hat.

Bro this AI song of Drake and The Weeknd is so fucking good 😭 — Matt (@ImGriz_) April 18, 2023

Bisher kein Statement der Künstler

Doch nicht alle sind mit dem viralen Song so zufrieden. Denn auch, wenn der Titel zwischenzeitlich sogar auf Plattformen wie Spotify und Apple Music erhältlich war, verschwindet er mittlerweile wieder von den kommerziellen Plattformen. Und auch die Universal Music Group ist mit dem Einsatz von KI in der Musikindustrie wohl alles andere als glücklich. Denn gegenüber „Billboard“ heißt es seitens des Unternehmens, dass eben diese viralen Posts zeigen, „warum Plattformen eine grundlegende rechtliche und ethische Verantwortung haben, die Nutzung ihrer Dienste in einer Weise zu verhindern, die Künstlern schadet.“

KI mit Musik der Künstler:innen zu trainieren sei ihrer Ansicht nach eine Verletzung des Urheberrechts und werfe die Frage auf, „auf welcher Seite der Geschichte alle Beteiligten im Musik-Ökosystem stehen wollen: auf der Seite der Künstler, Fans und des menschlichen kreativen Ausdrucks oder auf der Seite der Deep Fakes, des Betrugs und der Verweigerung der den Künstlern zustehenden Entschädigung.“

Weder Drake noch The Weeknd haben sich bisher zu dem Song geäußert. Doch bereits zuvor äußerte sich Drake eher kritisch zu dem Einsatz von KI in der Musikindustrie. Vergangene Woche wurde nämlich bereits ein KI-gestützter Song veröffentlicht, in dem Drake zu dem Song „Munch“ von Ice Spice einen eigenen Vers rappt. „Das ist der letzte Tropfen KI“, schrieb Drake in Reaktion auf den Song in seiner Instagram-Story.

Wer sich übrigens selbst ein Bild davon machen will, ob der Song wirklich nach Drake und The Weeknd klingt, findet hier einen Clip.