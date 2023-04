Netflix gibt mit der Doku „Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me“ einen Einblick in das Leben des verstorbenen Playmates. Der kürzlich veröffentlichte Trailer zeigt emotionale Momente, intime Gespräche und Videos, die noch niemand zuvor gesehen hat.

Ab 16. Mai ist die Dokumentation auf dem Streamingdienst verfügbar.

Noch nie gesehene Einblicke in das Leben von Anna Nicole Smith

In den 90ern war Anna Nicole Smith eines der bekanntesten Playmates der Welt. Große Aufmerksamkeit erhielt die Amerikanerin, als sie den 89-jährigen Milliardär J. Howard Marshall heiratete und nach dessen Tod selbst Millionärin wurde. Mit 39 Jahren verstarb Smith schließlich auf tragische Weise an einer Überdosis Medikamente. Sie hinterließ zwei Kinder, von denen eines (ihr Sohn) ebenfalls starb.

Eine Netflix-Doku soll jetzt noch nie gesehene Einblicke in das Leben von Anna Nicole geben. Wie der Streamingdienst ankündigt, möchte man damit „ein bewegendes, klares und trotzdem sensibles Porträt“ des Playmates zeichnen. Persönliche Videos, Gespräche mit Bekannten und private Bilder zeigen auf, mit welchen Problemen Anna, die auch als Schauspielerin und Model in der Öffentlichkeit stand, ihr gesamtes Leben lang zu kämpfen hatte.

Trailer zeigt emotionale Momente

Mit jungen 17 Jahren hat Anna Nicole Smith das erste Mal geheiratet. „Ich war so einsam“, hört man sie im Trailer sagen. „Ich dachte mir, wenn ich ein Baby bekomme, dann werde ich nie wieder einsam sein“. Ihr Sohn Daniel gab ihr dann die Motivation, weiterzumachen und zu kämpfen. Dennoch war ihr Leben voller Tiefen, die in der breiten Öffentlichkeit ausgeschlachtet wurden. Regisseurin Ursula Macfarlane möchte der verstorbenen Schönheit mit ihrer Dokumentation die letzte Ehre erweisen.

In einer Pressemitteilung stellt die Filmemacherin klar: „Ich erzähle die Geschichte von Anna Nicole als Mystery-Story. Wie konnte jemand mit so viel Charisma, von so einzigartiger Schönheit und mit der Welt zu Füßen so tief fallen? Ich denke, es ist an der Zeit, über das Leben einer weiteren schönen Frau zu berichten, die oft durchleuchtet und letztlich von unserer Kultur zerstört wurde.“

Ab 16. Mai ist der Doku-Film auf Netflix verfügbar. Den Trailer könnt ihr euch hier schon mal ansehen: