Der Trailer zur Doku-Serie über Ed Sheeran ist da! Der emotionale Clip zeigt den britischen Popstar, wie er die großen Höhepunkte seines Lebens feiert, aber auch die tragischen Tiefpunkte meistert. Dabei bricht der 32-Jährige mehrmals in Tränen aus.

Grund dafür sind seine Frau Cherry sowie sein verstorbener Freund Jamal.

Das verrät der Trailer über die Ed-Sheeran-Doku

Eigentlich hätte „The Sum of it All“ eine Mini-Serie über den Aufstieg und die großen Konzerte des britischen Sängers werden sollen. Doch dann erhält Ed Sheeran eine tragische Nachricht, die einfach alles verändert. Seine geliebte Ehefrau Cherry, die Mutter seiner beiden Kinder, ist krank. Sie leidet an einem Tumor. In einer ersten Vorschau zur Doku-Serie spricht der 32-Jährige nun erstmal über die richtig dunklen Stunden in seinem Leben.

Dabei kann der Weltstar seine Tränen nicht mehr zurückhalten und weint mehrmals bitterlich. „Ich habe ihn noch nie auf der Bühne weinen sehen“, schildert auch Ehefrau Cherry in der Doku. „Er hatte noch nicht die Zeit, seine Gedanken zu verarbeiten und zur Ruhe zu kommen“. Denn als die junge Familie von dem Tumor erfuhr, war Cherry gerade mit Baby Nummer zwei schwanger. Daher war es unmöglich, die Krankheit zu behandeln. „Es war richtig schlimm“, so Ed.

Ob der Tumor gut behandelt werden konnte, wird hoffentlich die Doku-Serie zeigen. Fest steht allerdings, dass Ed und Cherry im Mai 2022 ein weiteres, gesundes Baby bekommen haben. Nach Lyra ist Jupiter die zweite Tochter des Paares, wie Sheeran kürzlich in einem Interview mit dem Rolling Stone verraten hat.

Bester Freund Jamal Edwards gestorben

Die Nachricht über die Tumor-Diagnose seiner Frau folgte damals direkt auf einen weiteren Schicksalsschlag. Denn Ed’s bester Jamal Edwards verstarb im Februar 2022. „Der Verlust nahm mein ganzes Leben ein“, erzählt der Sänger und erneut überkommt ihn eine Welle an Tränen. Er sei daraufhin in eine Depressionen geschlittert, so der „Shape of You“-Interpret.

Doch eine Sache, hat ihm bisher immer geholfen, mit Tiefpunkten klarzukommen: „Immer wenn etwas Massives in meinem Leben passiert, schreibe ich einen Song darüber“, so Ed. Dann ertönen die Klänge seines neuen Songs „Eyes Closed“, den er für seinen verstorbenen Freund Jamal sowie seine Ehefrau geschrieben hat. „Das Leben ist unberechenbar und Pläne können sich so schnell ändern“, sagt Ed am Ende des Trailers.

„Mein Leben nahm ein paar Abbiegungen“

Das ursprüngliche Thema der Doku sollte der Entstehungsprozess seines neuen Albums „Subtract“ sein. „Aber mein Leben nahm ein paar Abbiegungen“, so Ed. Und diese Höhen und Tiefen sollen auch dazu geführt haben, dass sich die Geschichte, die der Sänger mit seiner neuen Platte erzählen möchte, verändert hat. „Es wurde ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe“, erklärt er auf Instagram. Und so hat auch die Serie eine vollkommen andere Wendung genommen. Die vierteilige Dokumentation läuft ab 3. Mai auf Disney+. Dazu sagt Ed: „Es spiegelt genau das wider, was ich bin, auch wenn es mir unangenehm ist, es anzuschauen“.