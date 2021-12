Billie Eilish gehört zweifelsfrei zu den größten Künstlerinnen der heutigen Zeit. Ihr Erfolg und auch ihr Einfluss wachsen mit jedem Jahr. In ihrem jährlichen Interview mit Vanity Fair spricht die Sängerin darüber, was sich im vergangenen Jahr verändert hat. Zum Beispiel: Ein neues Tattoo mit ihrem eigenen Namen, das Billie zwischen ihren Brüsten trägt.

„Ja, ich liebe mich selbst“, zeigt sich die 19-Jährige selbstbewusst.

Billie Eilish im Traditions-Interview mit Vanity Fair

Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden: Seit ihrem großen Durchbruch im Jahr 2017 stellt sich Billie Eilish jedes Jahr am 18. Oktober denselben Fragen von Vanity Fair. Darin spricht sie über ihren Erfolg, ihren Style, ihre Persönlichkeit und wie sie es schafft, mit ihrer Bekanntheit umzugehen. Und jedes Jahr verändern sich Billies Ansichten und sie verrät zugleich, wie es ihr im Vorjahr, während sie die exakt gleichen Fragen beantwortet hat, ergangen ist.

Das fünfte Interview unterscheidet sich aber wohl am meisten von allen bisherigen. Bei der ersten Aufnahme mit Vanity Fair war Billie übrigens gerade mal 15 Jahre alt. Jetzt scheint aus dem Musik-Genie eine junge, selbstbewusste und starke Frau geworden zu sein. Die 19-Jährige erzählt, dass sie Dinge nicht mehr so eng sieht, dass sie offener und lockerer geworden ist und dass sie jetzt einfach mal das tut, worauf sie Lust hat.

Sehr dabei geholfen habe ihre neue Haarfarbe. Denn seit Billie blond ist, kann sie sich viel einfacher unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen. „Ich gehöre jetzt nicht mehr zu den gerade mal fünf Personen, die grüne Haare haben“, erzählt sie im Interview. Dabei habe ihre Typeränderung zu Beginn noch große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie Billie bestätigt, ist das Foto auf dem sie sich erstmals als Blondine präsentiert, jenes mit den meisten Likes (über 23 Millionen) auf ihrem Instagram-Account!

Billie spricht über Brust-Tattoo

Und auch sonst zeigt sich die Sängerin sehr aufgeschlossen und gut gelaunt. Sie lacht, macht Witze und verrät auch ein paar intime Details. Wie etwa, dass sie mittlerweile drei Tattoos besitze. Und eines davon befinde sich genau zwischen ihren Brüsten. Sehen werden wir die Permanent-Verzierung wohl nie, doch Billie beschreibt sie ganz genau. Denn es ist ein Schriftzug ihres Names „Eilish“. „Ja, ich liebe mich selbst“, sagt sie mit einem Grinsen im Gesicht.

Zudem habe sie einen großen Drachen an ihrer Hüfte und drei kleine Feen am Handgelenk. Das soll aber längst nicht alles gewesen sein. „Ich liebe Tattoos“, schwärmt die 19-Jährige. In Zukunft wolle sie noch weitere haben.

Das Interview in voller Länge könnt ihr euch hier ansehen:

Vogue-Cover war nur ein „Genre“

Ein weiteres Thema, das in dem Interview sehr präsent ist und das auch Billie Eilish sehr am Herzen liegt: Ihr Vogue-Cover im Juni 2021. Nahezu die ganze Welt schien darüber zu berichten. Die einen feierten die Sängerin für ihren angeblichen Stylingwandel, die anderen wünschten sich „die alte Billie“ wieder zurück.

Jetzt klärt die mehrfache Grammy-Gewinnern aber ein für alle Mal auf: „Das Shooting für Vogue war nur ein Genre!“ Der Hollyood-Glamour-Look war für eingefleischte Billie-Eilish-Fans wohl ein großer Schock. Denn bisher kannte man die Sängerin nur in Oversized-Kleidung und mit schwarz-grünen Haaren. Die Kommentare über die „neue Billie“ überschlugen sich.

„Es war komisch, denn das ist doch nicht mein neuer Stil! Ich habe das einfach einmal getragen. Und am nächsten Tag trag ich was ganz anderes und dann mach ich wieder was anderes“, erzählt sie. Einen Kritikpunkt hat die 19-Jährige aber: Denn seit sie in der Öffentlichkeit ist, versucht sie eine Sache zu predigen. Nämlich, dass jeder so aussehen kann wie er will. Sagen kann, was er will. Und sein kann, wie er will. Und dazu gehört eben auch, dass man verschiedene Looks ausprobiert und einfach das tut, worin man sich wohlfühlt.