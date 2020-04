Falls ihr gerade auf der Suche nach einer neuen und spannenden Netflix-Serie seid, die ihr in den nächsten Tagen bingewatchen könnt, haben wir die perfekte Empfehlung für euch. Denn “Outer Banks” ist gerade der Hit auf Netflix.

Wir verraten euch, warum ihr die fesselnde Thriller-Serie auf keinen Fall verpassen solltet.

Vier Teenager und ein Kompass

Die Serie spielt an der Küste des US-Bundesstaates North Carolina, die auch Outer Banks genannt wird. Der Ort ist dabei in zwei Gesellschaftsklassen unterteilt: reich und arm. So müssen die Bewohner des armen Viertels meist mehrere Jobs gleichzeitig ausüben, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Währenddessen leben die reichen Teenager in der Serie in teuren Luxusvillen und großen Häusern und scheinen ohne jegliche Sorgen durchs Leben zu gehen. Zudem herrscht zwischen den armen und reichen Teenies ein erbitterter Kampf. Doch die vier Hauptcharaktere John B., Pope, JJ und Kiara sind trotz der unterschiedlichen Lebensstandards ihrer Eltern eng miteinander befreundet.

Tagtäglich fahren sie mit dem Boot an der Küste entlang und vertreiben sich die Zeit, indem sie in leerstehende Häuser einbrechen und an unbewohnten Plätzen entspannen. Bis sie eines Tages an Deck eines gesunkenen Schiffswracks einen seltsamen Kompass finden. Schnell merken sie, dass hinter dem Fundstück mehr steckt, als zunächst gedacht. Was es genau mit dem Kompass auf sich hat, müsst ihr allerdings selbst herausfinden 😉

Deshalb solltet ihr euch “Outer Banks” unbedingt ansehen

Neben der spannenden Verfolgungsjagd und den dramatischen Cliffhangern, punktet die Serie auch mit romantischen Momente. Denn die verbotene und gefährliche Lovestory zwischen “Bad Boy” John B. und Millionärstochter Sarah bringt euer Herz garantiert zum Schmelzen. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten… Was wir allerdings schon sagen können: Die Serie hat auf jeden Fall Hit-Potenzial. Denn gerade der Mix aus Spannung, Drama und Humor macht die Serie so einzigartig. Die erste Staffel hat insgesamt zehn Episoden. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist noch nicht klar.