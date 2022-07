Offenbar sind nicht nur wir große „Stranger Things“-Fans. Auch Doja Cat ist anscheinend voll auf die Serie reingekippt. Und einer der Darsteller soll es ihr so richtig angetan haben: „Eddie Munson“-Darsteller Joseph Quinn. Weshalb sie kurzerhand in die DMs von Noah Schnapp slidete und ihn darum bat, die beiden miteinander zu verkuppeln.

Nun veröffentlichte der 17-Jährige den Chatverlauf mit der Musikerin, was Doja nun allerdings besonders sauer aufstößt.

Noah Schnapp veröffentlicht Chat mit Doja Cat

Noah Schnapp als Verkuppler? Genau das hatte Doja Cat im Sinn. Einer von Noahs „Stranger Things“-Kollegen hat ihr in der Serie nämlich besonders gut gefallen. Was also tun, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen? Genau, man sucht sich seinen eigenen Barney Stinson bzw. Wingman. Diese Rolle sollte offenbar der 17-jährige Noah für die Musikerin übernehmen. Deshalb slidete sie auf Instagram kurzerhand in Noahs DMs und fragte ihn dort, ob er Joseph Quinn schreiben könnte, dass er sich bei ihr melden solle. Dann ruderte sie jedoch nochmal zurück und wollte doch zunächst wissen, ob Joseph eine Freundin habe.

Der 17-Jährige nahm ihre Nachricht mit Humor und antwortete ihr, dass sie ihm doch einfach selbst schreiben solle. Doch Doja fand Joseph weder auf Instagram noch auf Twitter – also schickte ihr der hilfsbereite 17-Jährige den Link zu Josephs Insta-Account. Ob sie den Schauspieler letztendlich kontaktiert hat, wissen wir nicht. Doch Noah postete seinen lustigen Chatverlauf mit der 29-Jährigen auf TikTok. Innerhalb weniger Stunden zählte das Video schon 27 Millionen Aufrufe. Und das gefällt der Rapperin nun überhaupt nicht.

Bild: noahschnapp / TikTok

Doja Cat äußert sich dazu in einem Insta-Live

In einem Instagram-Live Video meldet sich die Rapperin jetzt zu Wort und spricht über das TikTok-Video. „Ich denke, um fair zu sein, lasst uns erst einmal entspannt sein. Noah ist ein Kind – ich weiß nicht einmal, wie alt er ist, aber er ist auf keinen Fall über 21“, so Doja. „Wenn man so jung ist, macht man Fehler. Man macht dummes Zeug. Ich versuche, super fair zu sein. Man macht dummes [Zeug], man sagt dummes [Zeug], man [versaut] die Beziehungen zu Leuten“, fügt sie hinzu.

Auch wenn dies verständnisvolle Worte von der „Boss Bitch“-Interpretin sind, findet sie Noahs Verhalten alles andere als akzeptabel. „Die Tatsache, dass Noah das getan hat, dass er ein privates Gespräch zwischen mir und ihm gepostet hat, ist so unglaublich taktlos und daneben. Das ist grenzwertig und hinterfotzig“, fährt sie fort. Zwar hat die Rapperin auf Twitter immer wieder öffentlich zu Joseph Quinns Attraktivität geäußert. Dennoch findet sie, dass der „Will Byers“-Darsteller lernen muss, dass Privates auch privat sein bleiben sollte. Vielleicht hat das Video den jungen Mann zum Nachdenken gebracht. Denn inzwischen hat Noah Schnapp das am Donnerstag gepostete TikTok-Video nämlich wieder gelöscht.