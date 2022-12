Bald ist es so weit: Am Mittwoch, dem 21.12. können wir endlich sehen, wie es bei „Emily in Paris“ weitergeht. Damit ihr wisst und euch erinnert, was mit den einzelnen Charakteren der Serie in der letzten Staffel alles passiert ist, haben wir hier ein kleines Recap für euch.

Macht euch für den baldigen Bingewatching-Marathon bereit!

Emily in Paris: Das ist in der letzten Staffel passiert

Knapp ein Jahr ist Staffel zwei jetzt her. Kein Wunder, dass die meisten von uns nicht mehr wissen, was damals rund um Emily passiert ist. Aber dafür sind ja wir da – deswegen haben wir hier eine kleine Zusammenfassung mit den wichtigsten Handlungen für euch.

Emily

In der gesamten letzten Staffel hat die Amerikanerin es vermieden, auf Gabriel zu treffen. Sie wollte nämlich tunlichst vermeiden, dass er wieder zwischen ihr und ihrer Freundin Camille steht. Die beiden hatten sich nämlich geschworen, dass sie mit dem Koch ein für alle Mal abgeschlossen hätten. Stattdessen datete Emily den britischen Bankier Alfie, der sie am Ende darum bat, sich auf eine Fernbeziehung einzulassen. Im Staffelfinale entschied sich Emily jedoch für Gabriel und wollte ihm an seiner Türschwelle ihre Liebe gestehen. Doch dort musste sie feststellen, dass Camille wieder mit ihm zusammen und bei ihm eingezogen war.

In der letzten Episode wurden Emily zudem zwei berufliche Angebote gemacht. Auf der einen Seite bot ihr Sylvie, die eine eigene Agentur eröffnen wollte, eine Stelle an. Außerdem teilte Madeline Emily mit, dass sie nun die Beförderung bekommen soll, die sie schon lange wollte. Das Problem: Die Stelle von Madeline war in Chicago. Ganz am Ende von Staffel zwei sahen wir Emily weinend durch Paris schlendern. Dann rief sie Sylvie an und teilte ihr mit, dass sie ihre berufliche Entscheidung getroffen hatte. Das Staffelfinale endet aber, bevor wir erfahren konnten, ob sie in Paris bleibt oder nach Chicago geht.

Gabriel

Bild: Stéphanie Branchu/Netflix © 2021

Ganz zu Beginn der Staffel eröffnete Gabriel sein eigenes Restaurant. Es wurde zum großen Erfolg. Was sein Liebesleben anging, da sah es nicht ganz so rosig aus. Seine Gefühle für Emily waren nämlich immer noch da. Doch dann musste er mitansehen, wie die Beziehung zwischen Emily und Alfie immer stärker wurde. Letztendlich entschloss er sich, der Beziehung mit Camille noch einmal eine Chance zu geben und zog mit ihr zusammen. Am Ende sah Gabriel mit an, wie die weinende Emily vor seiner Tür vorgab, sich für ihn und Camille zu freuen.

Alfie

Bild: Stéphanie Branchu/Netflix © 2021

Alfie und Emily kamen sich im Laufe der Staffel immer näher. Schließlich verriet Alfie der Amerikanerin am Ende der Staffel, dass er schon vor Wochen wieder nach London zurückkehren sollte. Doch er blieb länger, um bei ihr zu sein. Er offenbarte ihr, dass er seine Rückkehr nicht mehr hinauszögern könnte und fragte Emily deshalb, ob sie sich auf eine Fernbeziehung einlassen würde.

Mindy

Bild: Stéphanie Branchu/Netflix © 2021

In der gesamten zweiten Staffel wohnte Mindy bei ihrer besten Freundin Emily in der Wohnung. Auch Mindy hatte einige Struggles rund um ihr Liebesleben. Denn sie kam mit ihrem Bandkollegen Benoit zusammen. Doch als der mehr über Mindys Vergangenheit herausfand, zerbrach das Liebesglück. Am Ende versöhnten sich die beiden nach einem erfolgreichen Auftritt in einem Club jedoch wieder.

Sylvie

Bild: Stéphanie Branchu/Netflix © 2021

Für Sylvie begann mit der letzten Staffel eine neue Romanze mit dem Fotografen Erik DeGroot. Zwischen den beiden schien es ziemlich gut zu laufen, bis Erik dann herausfand, dass Sylvie immer noch offiziell mit ihrem Ehemann verheiratet war. Außerdem geriet Sylvie ständig mit Emilys Vorgesetzter Madeline aneinander, die plötzlich in Paris aufgetaucht war und ihre „französische“ Arbeitsweise ununterbrochen kritisierte. Sylvie kündigte deshalb und gab bekannt, wichtige Kunden sowie Savoir-Angestellte in ihre eigene Agentur mitzunehmen. Auch Emily bot sie trotz ihres schwierigen Verhältnisses einen festen Platz in ihrer Agentur an.

So, jetzt seid ihr up to date. Kann also nichts mehr schiefgehen mit der neuen Staffel. 😉