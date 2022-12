Der Countdown zur dritten Staffel von „Emily in Paris“ läuft! Am 21. Dezember ist es so weit und wir erfahren ENDLICH, wie es mit Emily, ihrem Lovetriangel und ihrer Karriere weitergeht. Um uns die Wartezeit zu versüßen, hat Netflix jetzt den Trailer zur neuen Staffel gedroppt.

Eines ist sicher: Die neuen Folgen werden spicy!

Trailer zur dritten Staffel von „Emily in Paris“ ist da

Fans der beliebten Netflixserie „Emily in Paris“ dürfen sich freuen: Nicht nur rückt das Startdatum der dritten Staffel immer näher (21. Dezember) – jetzt gibt es auch endlich einen Trailer, der bereits einen kleinen Einblick in die neuen Episoden gibt. Der Clip zeigt Emily Cooper (Lily Collins) in schillernden Outfits, verzwickten Situationen und heißen Liebesszenen. Doch bis wir erfahren, was es damit wirklich auf sich hat, müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden.

Staffel zwei endete jedenfalls mit einem herzzerreißenden Cliffhanger: Emily war gerade dabei, Koch und Nachbar Gabriel (Lucas Bravo) ihre Liebe zu gestehen. Doch genau in diesem Moment sieht sie, dass er scheinbar wieder mit seiner Ex Camille zusammen gekommen ist, die unglücklicherweise auch zu den engen Freundinnen von Emily zählt. Heißt das, Cooper vertieft ihre Romanze mit Business-Mann Alfie (Lucien Laviscount)? Immerhin gab es bereits einige knisternde Momente zwischen der Amerikanerin und dem Briten.

Emily tanzt auf zwei Hochzeiten

Doch nicht nur das Lovetriangle bereitet Emily einige rastlose Stunden. Sie stand am Ende der zweiten Staffel vor der schwierigen Entscheidung, in Paris zu bleiben oder ihre Karriere in ihrer Heimat Chicago weiterzuverfolgen. Laut dem Trailer hat Emily die Stadt der Liebe gewählt – das bedeutet allerdings nicht, dass es weniger nervenaufreibend für die junge Frau ist. Ganz im Gegenteil!

Denn nun arbeitet Emily gleichzeitig für ihre alte und ihre neue Chefin – und das auf geheimer Mission! Bedeutet: Sie schiebt Doppelschichten, hat kaum Freizeit und katapultiert sich damit selbst in ein riesengroßes Chaos. Wie lange das wohl gut geht?

Die neue Staffel von „Emily in Paris“ verspricht also eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle, komplizierte Zwickmühlen und traumhafte Einblicke in das Land Frankreich. Denn die Handlung spielt sich diesmal nicht nur in der Hauptstadt Paris ab. Wie der Trailer zeigt, ist Emily auch in den Lavendelfeldern der Provence sowie in einem Heißluftballon in malerischer Landschaft unterwegs.

Übrigens: Staffel drei ist noch längst nicht das Ende der Serie! Bereits jetzt steht fest, dass Netflix sogar schon einen vierten Teil in Auftrag gegeben hat …

