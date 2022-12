Es gibt Phasen, da scheint einfach alles wie am Schnürchen zu laufen. Das spüren auch ein paar Sternzeichen. Deshalb strahlen sie gerade eine besonders freundliche und glückliche Aura aus.

Welche Tierkreiszeichen aktuell Freude versprühen, erfahrt ihr hier.

Wassermann

Oft ist der Wassermann so mit sich selbst beschäftigt – und dabei auch noch ultra konzentriert – dass er gar nicht mitbekommt, wie er eigentlich auf andere wirkt. Auch wenn er oft eine eher unnahbare Ausstrahlung hat, wirkt er aktuell wie ausgewechselt. Das Sternzeichen ist endlich zufrieden und stolz auf sich und seine eigenen Leistungen. Die positive Aura, die dadurch entsteht, bringt auch andere zum Strahlen. Wer sich also etwas Gutes tun möchte, der sollte sich einen Wassermann in seinem Umfeld suchen und möglichst viel Zeit mit ihm verbringen.

Waage

Nicht umsonst heißt es im Dezember: „This the season to be jolly …“! Die Waage nimmt diesen Spruch aktuell sehr ernst. Denn das Sternzeichen ist einfach dauerhaft gut gelaunt. Liegt es an der Weihnachtsdeko, den Keksen oder doch eher am Glühwein? Fest steht jedenfalls, dass die Waage gerade nichts aus dem Konzept bringen kann. Und falls ihr doch eine Person begegnet, die schlechte Laune hat, dann sieht sie entweder gekonnt darüber hinweg oder versprüht einfach ihre positive Aura und sorgt damit dafür, dass die gute Stimmung auch auf andere übergeht.

Steinbock

Ein einfaches Lächeln kann einer Person den Tag versüßen! Das weiß der Steinbock ganz genau. Denn er selbst spürt immer wieder, wie ihm das Herz aufgeht, besonders wenn ihm fremde Menschen mit einem Lachen auf den Lippen begegnen. Daraus zieht das Tierkreiszeichen auch eine große Portion Kraft, die sich in seiner Aura widerspiegelt. Und genau das macht den Steinbock gerade auch so attraktiv für andere! Man könnte fast meinen, dass ihm die Herzen aktuell nur so zufliegen. Ein Gefühl, dass sich das Sternzeichen ganz genau einprägen sollte. Denn davon kann es noch lange zehren.