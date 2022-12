Die legendäre Sängerin Christina McVie, bekannt aus der Rockband „Fleetwood Mac“ ist tot. Wie BBC berichtet, ist die Musikerin im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus im Beisein ihrer Familie gestorben.

Ganze 34 Jahre lang war sie Mitglied der Gruppe.

„Fleetwood Mac“: Ex-Frontfrau Christine McVie tot

Mit ihrer Stimme begeisterte Christine McVie Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Denn ganze 34 Jahre lang war sie Mitglied der bekannten Rockband „Fleetwood Mac“. Jetzt ist die Engländerin tot. Wie BBC berichtet, sei sie im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. Laut ihrer Familie litt McVie an einer „kurzen schweren Krankheit“. Worum es sich dabei handelte, ist aktuell noch nicht bekannt.

Christine stammte selbst aus einer Musiker-Familie und ist im Jahr 1970, zwei Jahre nach der Hochzeit mit dem Bass-Gitarristen John McVie von „Fleetwood Mac“, zur Band dazugestoßen. Durch ihren Einfluss hat die Rockgruppe enorme Erfolge gefeiert. Einige der bekanntesten Songs stammen aus der Feder von Christine. Etwa „Little Lies“, „Everywhere“ und „Go Your Own Way“. Neben dem Songwriting war McVie auch als Sängerin und Keyboarderin tätig.

Einer der größten Hits stammte von Christine

Wie wichtig die verstorbene Künstlerin für „Fleetwood Mac“ war, beweist die Tatsache, dass die Hälfte der insgesamt 16 Songs ihrer „Greatest Hits“-Platte von Christine stammten. Diese hat sie entweder vollkommen allein oder gemeinsam mit anderen verfasst. Darunter auch der Titel „You Make Loving Fun“, der sich auf dem Album „Rumours“ befindet und bis heute als einer der größten Hits der Band gilt. Fun Fact: Ihre Affäre mit dem Beleuchter der Band hat Christine damals dazu inspiriert, diesen Song zu schreiben.

Nachdem sich McVie 1998 eine Zeit lang von der Band getrennt hat, veröffentlichte sie auch mehrere eigene Alben. 2014 kehrte sie jedoch wieder zu ihrer „Fleetwood Mac“-Family zurück. Seit 1998 befindet sich Band übrigens auch in der berühmten Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio.

Die Musikwelt zeigt sich traurig über den Tod der einflussreichen Sängerin. Unzählige Fans und Wegbegleiter:innen drückten ihr Beileid auch. Auch „Fleetwood Mac“ veröffentlichte ein Statement, in der sie um ihre ehemalige Frontsängerin trauern. „Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben konnte, und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte“, heißt es darin.