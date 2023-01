Nicht mehr lange, dann heißt es wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Am 13. Jänner startet nämlich die neue Dschungelcamp-Staffel. Alle zwölf Promis sind bereits in Australien angekommen. Doch für einen Star ist die Teilnahme an der Show gar nicht mehr so gewiss. Der Grund: ein positiver Corona-Test bei Kandidat Gigi Birofio.

Ist für den Reality-TV-Star das Abenteuer im Dschungel schon vorbei, bevor es überhaupt losgehen konnte?

Corona-Fall: Darf Gigi Birofio in das Dschungelcamp einziehen?

Am 13. Jänner 2023 heißt es wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier rauuuuus!“! Denn an dem Tag begrüßen die beiden Moderator:innen Sonja Zietlow und Jan Köppen die 12 Stars, die sich diesmal im Dschungel beweisen müssen. Doch bereits vor dem Start gibt es Drama hinter den Kulissen. Für Kandidat Gigi Birofio könnte der Traum vom Buschabenteuer nämlich schon jetzt geplatzt sein.

Der Einzug ins Dschungelcamp könnte für den Reality-TV-Star tatsächlich eng werden. Er wurde nämlich positiv auf das Coronavirus getestet, wie RTL am Wochenende mitteilt. Gigi befinde sich daher derzeit in Selbstisolation und werde medizinisch betreut. Ein Test vor dem Abflug nach Australien sei noch negativ ausgefallen – die Bedingung für alle Teilnehmenden, überhaupt aus- beziehungsweise einreisen zu dürfen. Sollte er nun tatsächlich bis zu seinem Einzug noch positiv sein, ist das Dschungel-Abenteuer für ihn bereits beendet, bevor es begonnen hat.

„Wie viel Pech kann man haben?“

Der gebürtige Italiener ist vor allem durch seine Teilnahme an Staffel 1 der Datingshow „Ex On The Beach“ bekannt. Durch seine unterhaltsame Persönlichkeit ist er dem Publikum im Gedächtnis geblieben und legte fortan Stopps in Sendungen wie „Kampf der Realitystars“, „Prominent Getrennt“, und zuletzt „Temptation Island VIP“ ein.

In seiner Insta-Story äußert sich der 23-Jährige selbst zu seiner Lage: „Ich bin einfach Corona-positiv! Ich verstehe nicht, warum – mir geht es eigentlich super. Aber keine Ahnung, der Test war jetzt positiv. Schade, ich habe mich voll gefreut, wie viel Pech kann man haben?“ In weiteren Videos beweist er seiner Followerschaft mit einem Handstand in seinem Hotelzimmer, wie topfit er sich fühlt.

Lucas Cordalis fühlt mit Gigi

Einer, der genau weiß, wie es dem 23-Jährigen gerade ergeht, ist sein Dschungelcamp-Mitstreiter Lucas Cordalis. Niemand kann diese Situation besser nachempfinden als er, schließlich ist ihm 2022 das Gleiche passiert. Er richtet sich daher mit einer aufbauenden Videobotschaft an seinen Kollegen: „Es tut mir so wahnsinnig leid“. Weiters schildert er: „Man freut sich so lange auf dieses riesengroße Abenteuer Dschungelcamp und wird dann so ausgeknockt und das ist so ein schlimmes Gefühl.“

2022 bekam der Ehemann von Daniela Katzenberger wenige Tage vor dem Dschungelcamp-Start in Südafrika ebenfalls die Corona-Hiobsbotschaft. Und letztendlich scheiterte sein „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Abenteuer daran. Seine Teilnahme dieses Jahr ist nun sein zweiter Versuch, wie einst sein verstorbener Vater Costa Cordalis die Dschungelkrone zu gewinnen.

Ob Gigi Birofio nun dasselbe Schicksal ereilt, wird sich am 13. Jänner zeigen. Bis dahin heißt es wohl: Abwarten und Teetrinken!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 13.01.2022 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.