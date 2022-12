In etwa zwei Wochen geht die TV-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. Höchste Zeit, herauszufinden, welche Stars diesmal in den Dschungel ziehen.

Diese 12 Promis aus der deutschen Medienlandschaft müssen sich schon bald den harten Prüfungen stellen.

Das sind die Kandidat:innen für das Dschungelcamp 2023

Am 13. Jänner 2023 heißt es wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier rauuuuus!“! Denn an diesem Tag begrüßen die beiden Moderator:innen Sonja Zietlow und Jan Köppen die 12 Stars, die sich diesmal im TV beweisen müssen. Bereits vorab gab es so einige Spekulationen, welche Promis bald am Lagerfeuer zwischen Spinnen, Schlangen und Leguanen Platz nehmen.

Einige davon stimmten, doch bei anderen potenziellen Kandidat:innen lag man ziemlich falsch. So hieß es etwa, dass Yeliz Koc, einstige „Bachelor“-Kandidatin und Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht, Teil der Dschungelgruppe werden sollte. Doch dieses Gerücht erwies sich als falsch. Welche Stars und Sternzeichen tatsächlich mit dabei sind, erfahrt ihr hier.

Cecilia Asoro

Cecilia Asoro nahm 2015 und 2016 an der TV-Show „Germany’s next Topmodel“ teil – allerdings ohne großen Erfolg. 2018 folge dann ein Abstecher zur Blitzdating-Show „Take me out“. 2019 war sie Kandidatin beim „Bachelor“ und kämpfte bis zur Mitte der Sendung um das Herz von Andrej Mangold. Zwei Jahre später wartete ein Highlight auf die 26-Jährige, denn sie gewann die Sendung „The Beauty and the Nerd“. Ihre Reise durch sämtliche Datingshows setzte sich 2022 fort: Sie bewies sich mit ihrem Ex-Freund bei „Prominent Getrennt“ und steigerte somit ihren Bekanntheitsgrad. Im selben Jahr nahm sie an „Are You The One – Realitystars in Love“ teil, verließ aber auch diese Show als Single. Für den Dschungel hat Cecilia eine klare Ansage: „Ich habe noch eine andere Seite, die kennt nicht jeder…“

Bild: RTL

Jolina Mennen

Influencerin Joline Mennen, will sich im Dschungel zeigen, wie sie ist. „Ich habe keine Lust mehr auf Versteckspiele“, so die 30-Jährige. Ihre Karriere in der Öffentlichkeit begann bereits 2008 auf YouTube. Dort veröffentlichte sie, damals noch als Julian Mennen, Vlogs und Make-up-Tutorials. 2016 ging sie den bisher größten Schritt in ihrem Leben: Ihr war schon als kleines Kind klar, sie ist eine Frau im Körper des anderen Geschlechts. Deshalb traf sie die Entscheidung, geschlechtsangleichende Operationen durchführen zu lassen. Diesen Weg beschrieb sie in ihrer 2019 erschienenen Spiegel-Bestseller-Autobiographie „Storytime“.

Bild: RTL

Tessa Bergmeier

Bekannt wurde die heute 33-jährige Tessa Bermeier als „Zicke“ in der 4. Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Sie war jedoch auch eine der ersten Ex-Kandidatinnen, die Kritik an der Sendung von Heidi Klum äußerte. Man spiele für die Quote bewusst mit den Träumen junger Mädchen, so Tessa. Mittlerweile engagiert sich das Model für Menschen mit psychischen Erkrankungen, da sie, wie sie berichtet, selbst unter einer bipolaren Störung leide. Die 33-Jährige ist außerdem überzeugte Veganerin und mischt zudem im Musikbusiness mit. Ihre neue Single erscheint – welch Überraschung – im Jänner 2023. „Ich bin, wie ich bin – laut, bunt, stark und voller Überraschungen“, stellt Tessa vor ihrer Teilnahme an „IBES“ klar.

Bild: RTL

Verena Kerth

Die bekannte Radiostimme aus München, Verena Kerth, folgt ihrem aktuellen Partner, Marc Terenzi, ins Dschungelcamp. Der Sänger gewann die Show im Jahr 2017 sogar! Ob Verena auch so weit kommt? Eine große Motivation hat die 41-Jährige jedenfalls: „Ich habe auch mal Lust, so ein bisschen Pause vom Terenzi zu haben. Der wohnt ja jetzt bei mir und das tut auch mal der Beziehung ganz gut.“ Von 2003 bis 2008 war die Moderatorin übrigens mit Torwart-Legende Oliver Kahn liiert. Vielleicht gibt sie ja auch die eine oder andere Story aus der damaligen Beziehung preis …

Bild: RTL

Jana URKRAFT Pallaske

Ihren Mittelnamen hat Schauspielerin Jana Pallaske nicht umsonst gewählt. Seit sie denken kann, spürt sie eine besondere Verbundenheit zur Natur. In den letzten Jahren lebte die 43-Jährige sogar tatsächlich in einem Baumhaus im Dschungel, das nur mit Solarstrom und Regenwasser betrieben wurde. Ihr Ziel: Sie wollte ihre Wurzeln in Meso- & Südamerika erforschen. Umso bedeutungsvoller ist ihre Teilnahme bei „IBES“ nun. „Es ist Zeit, dem Dschungel eine Stimme zu geben“, so Jana. Im TV kennt man die Schauspielerin aus zahlreichen Filmen ihrer bereits über zwei Jahrzehnte andauernden Karriere. Unter anderem war sie in allen drei Teilen von „Fack Ju Göthe“, in der Filmreihe „Männerherzen“ sowie in der Hollywood-Produktion „Inglourious Bastards“ zu sehen.

Bild: RTL

Claudia Effenberg

Seit 2004 ist Claudia Effenberg als Designerin bekannt. Zuerst arbeitete sie für eine deutsche Bekleidungsfirma, bevor sie schließlich ihren eigenen Store eröffnete. Seit 18 Jahren ist die Künstlerin zudem mit Ex-Fußballer Stefan Effenberg verheiratet. 2014 nahm die heute 57-Jährige an „Promi Big Brother“ teil und erreichte den zweiten Platz. In einigen anderen bekannten TV-Show wie „Grill den Henssler“ oder „Das perfekte Promi Dinner“ war Claudia auch immer wieder zu sehen und bewies ihre Talente. In der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, will Effenberg jetzt aber eine Menge über sich lernen. „Ich sehe das Dschungelcamp als eine Art Reinigung“, so die Designerin.

Bild: RTL

Gigi Birofio

Der gebürtige Italiener ist vor allem durch seine Teilnahme an Staffel 1 der Datingshow „Ex On The Beach“ bekannt. Durch seine unterhaltsame Persönlichkeit ist er dem Publikum im Gedächtnis geblieben und legte fortan Stopps in Sendungen wie „Kampf der Realitystars“, „Prominent Getrennt“, und zuletzt „Temptation Island VIP“ ein. Hier darf das Dschungelcamp natürlich nicht fehlen! Die teils grauenhaften Dschungelprüfungen dürften für den 23-Jährigen jedenfalls kein großes Problem darstellen. „Ich habe nur Angst vor Mama und Gott. Gib mir einen Buckelwal oder Tiger, ich zerstöre alles!“ Na, wenn er seinen Mund da nicht mal ein bisschen zu voll genommen hat …

Bild: RTL

Cosimo Citiolo

Der 40-jährige Sänger mit italienisch-deutschen Wurzeln hält Dschungelkönig Menderes in allen Ehren. Denn auch Cosimo war seit 2005 regelmäßiger Casting-Kandidat bei den Vorauswahlen von „Deutschland sucht den Superstar“ und sorgte durch ausgefallene Kostüme – etwa als Elvis-Imitator oder in einer Spiderman-Jacke – für Aufsehen. Mittlerweile hat er einige TV-Formate mehr in seinem Lebenslauf stehen. Etwa „Big Brother“, „Kampf der Realitystars“ und „Sommerhaus der Stars“. Worauf sich seine Mitcamper:innen gefasst machen können? „Ich funktioniere nie richtig. Ich bin wie eine Uhr: mal funktioniert sie, mal nicht“, so Cosimo. Das kann ja heiter werden!

Bild: RTL

Papis Loveday

Der 45-jährige gebürtige Senegalese gilt als eines der erfolgreichsten Männermodels der Welt. Papis Loveday lief bereits für Top-Designer wie Dior, Versace, Armani und Galliano und war auf unzähligen Cover internationaler Modemagazine zu sehen. Heute ist er vor allem als Coach und Juror für TV-Modelwettbewerbe in Deutschland, Österreich und in der Schweiz tätig. Auftritte hatte er unterem bei „Austria’s Next Topmodel“, „Die Model-WG“ oder „Germany’s Next Topmodel“. Next stop: Dschungelcamp! Um so weit wie möglich zu kommen, verfolgt Papis eine ganz besondere Strategie: „Ich möchte die Zuschauer ‚heiß‘ machen, damit sie mich lieben“, wie er verrät.

Bild: RTL

Lucas Cordalis

Doppelt hält besser: Nachdem Lucas Cordalis in diesem Jahr aufgrund seiner Corona-Erkrankung nicht am Dschungelcamp teilnehmen konnte, ist es 2023 so weit! Für den Sänger eine wertvolle Aufgabe. Schließlich haben sein verstorbener Vater Costa Cordalis sowie einige seiner Familienmitglieder (Schwiegermama Iris und Schwägerin Jenny) bereits daran teilgenommen. „Es ist meine Pflicht, den Titel wieder zurück ins Hause Cordalis zu holen“, stellt der 55-Jährige klar. Ob ihm das gelingt, wird sich bald zeigen.

Bild: RTL

Markus Mörl

Popsänger Markus Mörl verdankt seinen Durchbruch in Deutschland den 80er-Jahren. Sein Song „Ich will Spaß“ darf seit Jahrzehnten auf keiner Hitliste mehr fehlen. Doch auch ins TV zog es den heute 63-Jährigen, der als wahre Ikone der „Neuen Deutschen Welle“ gilt. So war er 1983 an der Seite von Nena im Film „Gib Gas, ich will Spaß!“ zu sehen. Etliche Jahre später versuchten er und seine Frau Yvonne König es mal mit Reality-TV. 2017 nahmen sie an der Show „Sommerhaus der Stars“ teil. Jetzt ist das Dschungelcamp an der Reihe. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters weiß Markus auch schon vorab, welche Aufgabe ihm höchstwahrscheinlich zugeteilt wird: „Der Camp-Papa wird meine Rolle sein“, ist er sich sicher.

Bild: RTL

Martin Semmelrogge

Dem selbst ernannten Camp-Papa Konkurrenz macht Schauspieler Martin Semmelrogge! Seit den 70ern ist der heute 67-Jährige nicht mehr aus der deutschsprachigen TV-Landschaft wegzudenken. Und auch international ist Semmelrogge bereits sehr früh sehr gefragt gewesen. Etwa durch den Kinoklassiker „Das Boot“ oder dem Film „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg. Doch auch in Serien wie „Die Vorstadtkrokodile“ oder „Rosenheim-Cops“ war er mit seiner unverwechselbaren Stimme gerne gesehen und gehört. Nun steht ihm eine völlig neue Erfahrung bevor: der Dschungel! „Meine Vorfahren sind Affen – und die Affen kommen im Dschungel am besten klar“, so Semmelrogge.

Bild: RTL

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 13.01.2022 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.