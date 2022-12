Alle Jahre wieder zieht es zwölf Stars in den australischen Dschungel, um dort fiese Aufgaben zu bewältigen und einen persönlichen Einblick in ihr Leben zu geben. Auch 2023 ist es wieder so weit! Jetzt hat RTL endlich bekannt gegeben, wann das Dschungelcamp startet.

Das Datum sorgt schon jetzt für ordentlich Gesprächsstoff …

An diesem Tag startet das Dschungelcamp 2023

Auch wenn wir noch nicht mit Sicherheit wissen, welche zwölf Stars in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ins Dschungelcamp ziehen, gibt es bereits einige Spekulationen. So stehen etwa Designerin Claudia Effenberg, Schauspielerin Jana Pallaske und „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer für die 16. Staffel hoch im Kurs. Auch Ex-„Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Tessa Bergmeier soll Teil der Dschungeltruppe sein. Genauso wie die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin und Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc.

Fest steht jetzt allerdings, wann die neuen Folgen starten! RTL hat jetzt bekannt gegeben, dass das neue Dschungelcamp ab 13.01.2023 um 21:30 Uhr auf dem deutschen Sender zu sehen ist. Da dieser Tag zufällig auch noch auf einen Freitag fällt UND ein neuer Moderator an der Seite von Sonja Zietlow ist, fürchten einige, dass es sich dabei um kein gutes Omen handeln könnte.

Dr. Bob freut sich auf neue Folgen

Während sämtliche Beteiligte des Dschungelcamps die vergangenen zwei Jahre nicht in den australischen Dschungel gereist sind, ist die Vorfreude nun umso größer, dass eine der erfolgreichsten deutschen Shows wieder auf den Kontinent zurückkehrt. 2021 musste das Dschungelcamp coronabedingt ausfallen und 2022 übersiedelte man kurzfristig in den Dschungel nach Südafrika.

Einer, der sich unheimlich über die Rückkehr der Sendung in seine Heimat Australien freut, ist Dr. Bob. Der Begleitarzt und Publikumsliebling der Show, verrät in einem Clip bereits, worauf sich das Publikum freuen darf. „Die Show wird noch größer und besser, das könnt ihr mir glauben. Ich hoffe, dass ihr alle wundervolle Weihnachten haben werdet und ein tolles neues Jahr!“, so Dr. Bob.

„Alte Umgebung, neuer Typ“

Nachdem der beliebte Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich in diesem Jahr nach unzähligen Andeutungen und offensichtlichen Hinweisen verkündet hat, dass er die Show verlassen wird, tritt 2023 ein neuer Mann an die Seite von Sonja Zietlow. Jan Köppen, bekannt aus „Take Me Out“ und „Ninja Warrior Germany“ moderiert gemeinsam mit Sonja die neuen Folgen. Im Interview mit RTL scherzt die 54-Jährige über den Partnerwechsel vor dem Bildschirm.

„Ich kenne das – alte Umgebung, neuer Typ, das ist mein Leben. Nein, im Ernst. Ich freue mich sehr, dass es Jan ist. Er ist ein wirklich netter Typ“, schwärmt Sonja über ihren neuen Co-Moderator. Und auch Jan zeigt sich gespannt auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich, bin aber auch aufgeregt, weil ich alles nur aus Erzählungen kenne und schon weiß, wie es ungefähr sein könnte. Das eine ist der Teil vor der Kamera, das andere ist der Teil hinter der Kamera, nämlich Mäuschen spielen bei dieser Produktion, bei der man sonst keinen Einblick bekommt.“

Sonjas Rat für ihren neuen Kollegen: „Sei einfach nur du und authentisch, wir feiern das alle dort und es ist einfach schön.“ Damit Köppen die körperlichen Anstrengungen durch die Zeitverschiebung und das frühe Aufstehen bewältigt, hat Zietlow auch einen gut gemeinten Tipp: „Ein Tageslichtwecker wäre gut, damit du besser aus der Kiste kommst, denn ich möchte nicht, dass du verschlafen bist. Ohrenstöpsel, eine Schlafmaske aus dem Flugzeug und Melatonin, damit du auch einschlafen kannst.“ Damit sollte dann auch nichts schiefgehen. Eine Nachricht, über die sich Fans des Dschungelcamps bestimmt freuen: Die Sendung wird um einen Tag verlängert. Das Finale findet deshalb am Sonntag, den 29. Jänner, statt.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 13.01.2022 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.