Es ist wohl das absolute Horrorszenario für Achterbahn-Fans. Mitten während der Fahrt reißt auf einem Wintermarkt in London das Seil einer Slingshot-Achterbahn. Besonders furchtbar: zwei junge Männer sitzen in der Achterbahn fest.

Ein Video zeigt den Unfall im Detail.

London: Achterbahn-Seil reißt während der Fahrt

Sogenannte Slingshot-Achterbahnen sind wirklich nur etwas für die ganz mutigen Achterbahn-Fans. Denn das Konzept ist schon auf den ersten Blick beängstigend. Dabei sitzt man nämlich in einer offenen Kugel aus Stahl, die an zwei Seilen befestigt ist. Diese Kugel wird dann mithilfe der gespannten Seile in die Luft geschossen, ähnlich wie eine Steinschleuder (daher auch der Name). Ein Gefühl, bei dem einem schnell einmal das Herz in die Hose rutscht und man in enormer Geschwindigkeit einen einzigartigen Adrenalin-Kick bekommt.

Zumindest, wenn alles gut geht. Denn ein Fall aus Großbritannien zeigt jetzt, wie gefährlich diese Achterbahnen sein können. Ein Video zeigt, dass der Adrenalinkick auch schnell schief gehen. Denn im Londoner Hyde Park, in dem gerade ein Weihnachtsmarkt mit Attraktionen ist, stiegen zwei Männer in die Stahlkugel ein. Doch anstatt in die Luft katapultiert zu werden, erleben sie, wie eines der Seile der Kugel kurz nach dem Start reißt. Statt senkrecht in die Luft schießt die Kugel gegen eine Sicherheitsbande auf der Seite. Auf dieser hängen die Männer anschließend in der Luft.

Video von Unfall sorgt für Aufregung

Wie es den beiden nach dem Unfall geht, ist nicht bekannt. Bisher hat sich keiner der beiden an die Öffentlichkeit gewandt. Doch laut „Ladbible“ sind die zwei körperlich unversehrt. „Beide Fahrer wurden sicher aus dem Fahrgeschäft begleitet, von unseren Sanitätern vor Ort untersucht und blieben unverletzt“, bestätigt ein Sprecher des Winter Wonderland Hyde Park dem Online-Medium. Die Slingshot -Achterbahn sei mittlerweile geschlossen, „während weitere Untersuchungen durchgeführt werden“, heißt es weiter.

Ein Video, das den Unfall dokumentierte, geht währenddessen in den sozialen Medien viral. Denn zahlreiche Menschen betonen, wie beängstigend der Unfall für sie sei und wie gefährlich Achterbahnen sein können. „Für kein Geld der Welt würde ich in so eine Achterbahn steigen“, betont etwa ein User. Andere bekräftigen aber auch, dass die Männer Glück im Unglück hatten. „Was für ein Glück, dass die Achterbahn genau dann ausfiel und nicht erst, als sie am höchsten Punkt oben war!“, schreibt ein User.