Ob im Job, im Sport oder in anderen Lebensbereichen: Es gibt Menschen, die übertreiben es gerne einmal und schießen dabei über ein gesundes Maß hinaus. Sie geben einfach zu viel. Der Grund dafür liegt zum Teil auch in ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen finden einfach kein Ende.

Steinbock

Der Steinbock ist ein wahnsinnig ehrgeiziges Sternzeichen. Besonders, was seinen Job angeht. Er steckt seine gesamte Energie hinein. Sein Ziel ist es nämlich, die Karriereleiter so schnell wie möglich zu erklimmen. Das ist nichts Verwerfliches. Doch dabei vergisst das Erdzeichen gerne, dass es keine Maschine ist. Also liebe Steinböcke, seid achtsam und gönnt euch hin und wieder ein paar Tage Pause von der Arbeit. Die Karriereleiter läuft euch nicht davon.

Jungfrau

Auch die Jungfrau tut sich schwer, einfach mal alles wegzulegen und abzuschalten. Ihr Perfektionismus treibt sie so weit, dass sie einfach nicht anders kann. Im Hobby, im Job und in jedem anderen Lebensbereich, die Jungfrau gibt immer alles und schießt dabei oft übers Ziel hinaus. Sie hat in so gut wie jedem Bereich die höchsten Erwartungen an sich selbst. Auf der einen Seite sehr bewundernswert, aber das tut ihr nicht immer gut. Sie ist oft erschöpft, weil sie sich keine Verschnaufpause gönnt.

Wassermann

Der Wassermann tut sich im Gegensatz zur Jungfrau nur damit schwer, mit Dingen aufzuhören, die ihm richtig Freude bereiten. Und das gerät oft außer Kontrolle. Denn auch bei Partynächten weiß das Sternzeichen nicht, wann es genug ist und wann es besser Zeit wäre, den Heimweg anzutreten. Nach zwei Uhr morgens passiert ja bekanntlich nichts Gutes mehr – davon kann der Wassermann tatsächlich ein Lied singen.