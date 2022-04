Fans von BTS sind gerade am Ausflippen! Denn die K-Pop-Band hat ein neues Album angekündigt. Und das, obwohl sich die sieben Musiker eigentlich eine richtige Auszeit gönnen wollten.

Die guten Nachrichten verkündeten sie jetzt auf Twitter.

„We Are Bulletproof“: Neues Album von BTS

Mittlerweile zählt BTS wohl zu den beliebtesten und populärsten Boybands der Welt. Umso größer war die Enttäuschung der Fans, als es hieß, dass die Musiker aus Südkorea erstmal eine Auszeit einlegen möchten. Dabei wollten sie ihre erste richtige Freizeit seit dem Jahr 2013 genießen, Urlaub machen und Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

Doch jetzt begeistert die K-Pop-Band mit großartigen News: Sie veröffentlichen ein neues Album! Auf Twitter postete BTS ein Video, in dem die sieben Bandmitglieder in Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu sehen sind. Dabei ist „We Are Bulletproof“ zu lesen – vermutlich der Name des neuen Albums. Und auch das Datum der Veröffentlichung steht bereits fest. Am Ende des Clips ist nämlich der 10. Juni 2022 zu sehen.

Auch Plattenlabel bestätigt die News

Für ein paar Fans war die große Ankündigung wohl zu schön, um wahr zu sein – sie hatten leichte Zweifel, was an den Album-News wirklich dran ist. Doch jetzt hat auch das Plattenlabel von BTS, Big Hit Music, in einer Mitteilung auf der Künstlerplattform Weverse das neue Album bestätigt. Laut dem Branchenmagazin Variety wird es schon bald mehr Details über die neue Musik und das sechste Studioalbum der Südkoreaner geben.

Mit ihren Mega-Hits wie „Dynamite“, „Permission to Dance“ und dem Duett „My Universe“ mit Coldplay, hat die K-Pop-Band die weltweiten Charts gestürmt. Bei den American Music Awards im November 2021 räumten die sieben Musiker gleich drei Trophäen ab – darunter auch den Hauptpreis als Künstler des Jahres.

