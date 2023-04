Manchmal macht es eben einfach Klick und dann erscheint alles glasklar. Für einige Sternzeichen wird das noch in diesem Monat eintreten. Denn sie können damit rechnen, dass sie im April eine großartige Erleuchtung haben werden.

Was sie dann daraus machen, liegt an ihnen.

Fische

Schon seit längerer Zeit plagt den Fisch die Frage, was er sich in der Zukunft erwartet. Bisher ist er noch auf keine zufriedenstellende Antwort gestoßen. Vielmehr haben sich auch noch Selbstzweifel dazu geschummelt. Doch spätestens Ende April kehrt die Sonne und damit auch die Erleuchtung zurück in das Leben des Sternzeichens, denn dann wird es endlich wissen, was zu tun ist. Das hat der Fisch alles einer ganz bestimmten Person zu verdanken, die ihm in nächster Zeit begegnen wird. Inspiriert von den Worten, fällt es dem Tierkreiszeichen dann wesentlich leichter, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht alles verändern wird – zum Guten!

Stier

Auch der Stier führt einen inneren Konflikt mit sich selbst. Doch er weiß, dass das nicht ewig so weiter gehen kann und er sich irgendwann mal entscheiden muss. Es dauert nicht mehr lange, dann macht es endlich Klick und das Sternzeichen fühlt sich erleuchtet. Plötzlich ergibt auch alles einen Sinn. Mit diesem klaren Bild vor Augen ist der Stier dann auch in der Lage, seine Wünsche und Träume zu formulieren und kann daran arbeiten, diese auch zu erreichen. Jetzt nur nicht aufgeben, denn wo das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr.

Skorpion

Hin und wieder befindet sich der Skorpion an einem Punkt, an dem einfach nicht mehr weiter weiß. Ist das Leben, das er führt, wirklich das richtige? Oder kann er etwas verändern, damit es noch besser wird? Manchmal braucht das Sternzeichen einfach nur einen Stupser aus dem Universum, damit es wieder vorangeht. Keine Sorge, lange müssen die Skorpione nicht mehr durchhalten. Denn schon bald ereilt sie eine echte Erleuchtung, die ihnen die schönen Dinge in ihrem Leben zeigt. Denn insgeheim weiß das Tierkreiszeichen, dass es ziemlich glücklich ist.