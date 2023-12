Das erste Adventwochenende naht! Doch nicht für alle werden das besinnliche Tage sein. Einige Sternzeichen sollten sich daher besonders in Acht nehmen. Denn man weiß nie, was das Schicksal für einen geplant hat.

Wer aktuell etwas vorsichtiger sein sollte, verraten wir hier.

Krebs

Vergebene Krebse schweben gerade im Liebesglück. Es gibt nichts, worauf sie sich mehr freuen, als gemeinsam mit ihrer besseren Hälfte die magische Vorweihnachtszeit zu genießen. Doch Obacht! So hoch das Sternzeichen auch gerade fliegt, so schnell kann es wieder fallen. Denn am Adventwochenende entsteht ein auf den ersten Blick kleiner und bedeutungsloser Konflikt mit dem Partner / der Partnerin des Krebses. Doch dieser kann schnell dazu führen, dass er seine Beziehung mit anderen Augen sieht und nichts mehr so ist, wie es mal war.

Löwe

Löwen haben meist einen großen Freundeskreis. Doch das kann ihnen auch mal zum Verhängnis werden. Denn sobald er jemandem aus seinem Circle etwas erzählt, dauert es nicht lange, bis es alle anderen auch wissen. Das redselige Sternzeichen verplappert sich hin und wieder auch mal oder vergisst, wem er was erzählt hat. So bilden sich oft Missverständnisse, die dem Löwen das kommende Wochenende auf den Kopf fallen könnten. Denn er wird mit einigen unangenehmen Aussagen konfrontiert, die er besser für sich behalten hätte.

Steinbock

Das Vertrauen des Steinbocks wird am ersten Adventwochenende richtig auf die Probe gestellt. Denn er erfährt eine Sache, die er lieber nie erfahren hätte. Jetzt stellt sich die Frage, wie er damit umgehen wird. Steht er über den Dingen und versucht, die Situation zu verstehen und langfristig auch wieder zu vertrauen? Oder hat diese Person in seinem Leben nach dieser Aktion einfach keinen Platz mehr? Fest steht: das Sternzeichen sollte jetzt dringend auf sein Herz hören. Denn nur so kann es herausfinden, was als Nächstes passieren soll.